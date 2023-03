E-Bike-Unfall: Frau aus Warngau stürzt nach Ausweichmanöver - Leichte Verletzungen

Von: Jonas Napiletzki

Die Polizei Holzkirchen berichtet über einen E-Bike-Unfall (Symbolbild). © Wolfgang Maria Weber/IMAGO

Leichte Verletzungen am Kopf trägt eine ältere Frau aus Warngau nach einem Sturz mit ihrem E-Bike davon. Sie hatte sich nach einem Ausweichmanöver verbremst.

Warngau - Eine 81-Jährige aus Warngau ist auf der Fahrt mit ihrem E-Bike gestürzt und hat sich dabei leicht am Kopf verletzt. Zuvor war sie noch erfolgreich einer entgegenkommenden Fußgängerin auf der rechten Straßenseite ausgewichen, hatte sich dann nach Angaben der Polizei Holzkirchen aber „verbremst“.

Unfall in scharfer Rechtskurve

Der Unfall ereignete sich in einer scharfen Rechtskurve am Dienstag, 14. März, gegen 13.30 Uhr. Die ältere Frau befuhr zu diesem Zeitpunkt die Riedstraße in Richtung B318, bis sie auf der Höhe der Hausnummer 31 stürzte. Einen Helm trug die Warngauerin nach Angaben der Polizeiinspektion nicht. Die Kopfverletzung beschreibt ein Sprecher der Beamten aber als „leicht“ - die 81-Jährige habe sich selbst in ärztliche Behandlung begeben können. nap

