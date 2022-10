Ein Festtag für Warngau: Zur Leonhardifahrt hat sich auch Prominenz angesagt

Von: Andreas Höger

Vorfreude auf den 23. Oktober: Erstmals fungieren Josef Quercher (r.) und Anton Mayr (l.) als Komitee-Vorsitzende der Warngauer Leonhardifahrt. Bürgermeister Klaus Thurnhuber (m.) repräsentiert die Gemeinde, die als Mitveranstalter auftritt. Dritter im Bunde ist die katholische Pfarrgemeinde. © Max Kalup

Nach zwei kleinen Wallfahrten während der Coronazeit freuen sich die Rosserer der Region wieder auf eine große, altherkömmliche Warngauer Leonhardifahrt. Am Sonntag, 23. Oktober, hat sich auch Prominenz angesagt.

Warngau – Die Vorbereitungen laufen seit Wochen. Pferde werden frisch beschlagen, die Wagen entstaubt, der Schmuck geflochten. Zum 39. Mal in Folge findet am Sonntag, 23. Oktober die Warngauer Leonhardifahrt statt. Selbst in den Coronajahren 2020 und 2021 hatten sich einige Rosserer zu einer kleinen Wallfahrt getroffen. Jetzt aber freuen sich Teilnehmer und alle Freunde altbayerischen Brauchtums, diesen Festtag wieder im traditionellen, großen Rahmen begehen zu können.

Die Wallfahrer sammeln sich wie gewohnt in der Früh in Oberwarngau. Um 9.30 Uhr setzt sich der Zug am Rathaus in Bewegung. Über Allerheiligen geht’s zweimal über Reitham, die Segnung der Wallfahrer durch Pfarrer Gottfried Doll erfolgt vor Allerheiligen. Erwartet werden rund 40 Gespanne aus der Region, viele Reiter und einige Hundert Zuschauer. Das Festabzeichen kostet zwei Euro.

Wie Bürgermeister Klaus Thurnhuber berichtet, haben sich unter anderem etliche Bürgermeister aus den Nachbargemeinden angekündigt, außerdem haben Landrat Olaf von Löwis und Landtagspräsidentin Ilse Aigner ihr Kommen zugesagt. Die Wetterprognose lässt zwar nicht unbedingt auf Sonnenschein, aber zumindest auf trockene Verhältnisse hoffen.

Als Veranstalter der Wallfahrt treten die Gemeinde warngau, die Pfarrei und das Leonhardi-Komitee auf. Viele Jahre hielt Josef Huber als Komitee-Vorsitzender die Zügel in der Hand, erstmals übernehmen diesmal zwei Nachfolger die Verantwortung: Josef Quercher und Anton Mayr teilen sich als Doppelspitze den Vorsitz. Das Komitee war 1983 gegründet worden, als der Brauch nach 80 Jahren wiederbelebt worden war und die erste Leonhardifahrt moderner Zeitrechnung stattfand.

Nach der Fahrt ist vor dem Tanz: Den Warngauer Festtag am 23. Oktober beschließt der Leonhardi-Ball im Gasthaus zur Post. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro, es spielt die Blaskapelle Warngau.

