Einbruch in Wallfahrtskapelle Nüchternbrunn: Täter verursacht hohen Schaden

Von: Andreas Höger

Ein Einbrecher beschädigte die Eingangstür der Klause neben der Wallfahrtskapelle Nüchternbrunn. © Thomas Plettenberg

Er fand keine Beute, richtete aber hohen Sachschaden an: Ein unbekannter Täter hebelte die Eingangstür der Klause neben der Wallfahrtskapelle Nüchternbrunn am Taubenberg auf. Unklar ist, wann genau der Einbrecher zugeschlagen hat.

Warngau - Religiöse Rücksichten waren dem Täter offenbar fremd: Ein bislang unbekannter Einbrecher nutzte die Abgeschiedenheit der Wallfahrtskapelle Nüchternbrunn auf dem Taubenberg (Gemeinde Warngau), um in der Klause neben der Kapelle nach möglicher Beute zu suchen.

Nach Angaben der Holzkirchner Polizei fand er nichts Wertvolles und musste das kleine Gebäude mit leeren Händen verlassen. „Es kam zu keinem Stehlschaden“, heißt es im Polizeibericht. Allerdings hinterließ der Täter größeren Sachschaden an der Eingangstür.

Wie die Polizei mitteilt, ist nicht ganz klar, wann genau der Täter aktiv wurde. Als möglicher Tatzeitraum kommt die Spanne zwischen Donnerstag, 17. August, und Dienstag, 22. August, in Frage. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Eingangstür mit einem Werkzeug aufgehebelt wurde und der Täter so in die kleine Klause gelangte. Dabei wurden die Tür und das Türschloss massiv beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro.

Das Tatwerkzeug konnten die Polizei sicherstellen. Es wird derzeit auf Spuren untersucht.

Wer hat im fraglichen Zeitraum oder auch davor verdächtige Personen rund um das beliebte Wanderziel Nüchternbrunn beobachtet? Sachdienliche Hinweise zum Tatzeitpunkt und/oder zu verdächtigen Personen erbittet die Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Telefonnummer 08024 / 90740.

Die Wallfahrtskapelle Nüchternbrunn auf dem Taubenberg ist der Schmerzhaften Muttergottes geweiht. Die Anlage besteht aus der Kapelle, einer Klause und der in einem einfachen Becken gefassten heiligen Quelle. Regelmäßige Messen finden nicht mehr statt. Anlässlich des Gedächtnisses der Schmerzen Mariens halten Gläubige alljährlich am 15. September eine Wallfahrt ab.

