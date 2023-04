Energiemonitor zeigt: Warngau beim Strom fast autark

Von: Katrin Hager

Strombilanz im Blick: (v.r.) Alexander Usselmann (Bayernwerk), Bürgermeister Klaus Thurnhuber und Rathaus-IT-Betreuer Ludwig Heinzinger vor dem laufenden Energiemonitor für Warngau. © Thomas Plettenberg

Wer hätte das gedacht: Warngau ist bei der Stromversorgung fast autark. Das ist die überraschende Erkenntnis aus dem Energiemonitor. Für die Gemeinde kein Grund, sich auszuruhen.

Warngau – Wer einen Überblick über seine Einnahmen und Ausgaben haben möchte, wirft einen Blick auf den Kontoauszug. Um die Strombilanz im Blick zu behalten, hat die Gemeinde Warngau den Energiemonitor der Bayernwerk Netz GmbH zunächst auf ein Jahr befristet eingeführt: Das Online-Tool, das schon in ein paar hundert Gemeinden im Gebiet des Bayernwerks als Netzbetreiber läuft, zeigt im Viertelstundentakt live, wie viel Strom in der Gemeinde Warngau gerade selbst produziert und wie viel örtlich aktuell verbraucht wird.

Und Warngau steht überraschend gut da: Seit Ende Februar, als der Monitor auf der Gemeinde-Homepage eingerichtet wurde, liegt die Eigenversorgung im Schnitt bei fast 95 Prozent. Selbst am gestrigen Vormittag, als Bürgermeister Klaus Thurnhuber und Bayernwerk-Kommunalbetreuer Alexander Usselmann im Rathaus das Tool vorstellten und es draußen gerade aus vollständig bedecktem Himmel regnete, lag die Versorgungsquote mit in der Gemeinde erzeugtem Strom bei 70 bis 80 Prozent. „Das sind Werte, die nicht so schlecht sind für eine kleine Landgemeinde“, findet Thurnhuber.

Wasserkraft macht den Unterschied

Dass Warngau seinen Bedarf meist mehr als deckt, hat auch den Bürgermeister überrascht. Es ist aber auch Glück, räumt er ein: In der Gemeinde werden an der Mangfall fünf Wasserkraftwerke mit einer installierten Gesamtleistung von 2165 Kilowatt (kW) betrieben, die den Löwenanteil an der Stromerzeugung in Warngau ausmachen – unabhängig von Wetter und Tageszeit. Zum örtlichen Energiemix gehören zudem 218 Solaranlagen mit einer derzeit installierten Gesamtleistung von 4068 Kilowatt Peak, zwei Biomasse-Blockheizkraftwerke mit 100 kW installierter Gesamtleistung sowie fünf sogenannte „weiteren Erzeuger“ mit 5 kW installierter Gesamtleistung – das können etwa eine Kraft-Wärme-Kopplung oder ein Kleinwindrad sein, erläutert Usselmann. Eigens angemeldet werden brauchen die Erzeuger für den Energiemonitor übrigens nicht: Alles, was über einen Zähler läuft, ist automatisch erfasst. Nicht inbegriffen sind kleine Balkonkraftwerke, die nur dem Eigenverbrauch dienen. Diese werden nur indirekt über einen reduzierten Gesamtverbrauch im Energiemonitor sichtbar.

Kommunen, in denen mehrere energieintensive produzierende Betriebe sitzen, tun sich freilich schwerer damit, ihren Bedarf selbst zu decken, als Warngau, ergänzt Usselmann. Das treffe etwa auf Feldkirchen-Westerham zu. Im Kreis Miesbach hat den Energiemonitor bislang neben Warngau nur noch eine Gemeinde eingeführt: Weyarn. Die Eigenversorgung dort lag in den vergangenen 30 Tagen bei knapp 19 Prozent. Dem Energiemix dort fehlt die Wasserkraft als große Stütze, er besteht vor allem aus Photovoltaik und Biomasse, hinzu kommen drei „Weitere“. Erst ab fünf Erzeugern wird eine Energiequelle wie Wasserkraft gesondert aufgeführt – aus Datenschutzgründen. „Das Tool wird nach und nach weiterentwickelt“, sagt Usselmann. Künftig soll beim Verbrauch etwa aufgeführt werden, was über Wallboxen in E-Mobilität fließt.

Energiemonitor soll Ansporn sein

Der Monitor, für den die Gemeinde knapp 140 Euro im Monat zahlt, ist für Thurnhuber keine Spielerei: Die Daten sollen für das Thema Energiegewinnung und Energiesparen sensibilisieren. „Es ist wichtig, dass wir da weiterkommen.“ Die Daten führen nämlich auch vor Augen: Um tatsächlich energieautark zu werden, müsste die Verbrauchskurve abgeflacht und Überschuss möglichst gespeichert werden. Dass Warngau seinen Bedarf rechnerisch selbst decken kann, sieht Thurnhuber daher nicht als Grund, sich auszuruhen – sondern als Ansporn. „Wir müssen über den Tellerrand schauen.“