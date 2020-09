Erste Leonhardifahrten im Landkreis Miesbach abgesagt

Im Landkreis Miesbach sind die ersten Leonhardifahrten abgesagt. Warngau und Reichersdorf finden definitiv nicht statt, bei den anderen fällt die Entscheidung zeitnah.

Die berühmte Leonhardifahrt in Bad Tölz ist wegen der Corona-Beschränkungen bereits gestrichen – und die Rossnarrischen werden heuer wohl auch auf die Leonhardifahrten und -Umritte im Kreis Miesbach verzichten müssen. Die Termine in Reichersdorf (Gemeinde Irschenberg) und Warngau sind bereits abgesagt, für Neuhaus/Schliersee fällt die Entscheidung an diesem Sonntag.

2019 sorgte Ilse Aigners Fuchspelz für Aufregung

„Auch bei uns wird es wohl auf eine Absage hinauslaufen“, erklärte Philipp Lidschreiber vom Leonhardi-Komitee Hundham am Freitag. Kreuths Bürgermeister Josef Bierschneider war bezüglich des aktuellen Planungsstands nicht erreichbar. Er hatte zuvor allerdings schon erklärt, dass man bis spätestens Ende September entscheiden werde. Die Kreuther Leonhardifahrt hatte im vergangenen Jahr wegen eines Fuchspelzes von Ilse Aigner im Nachhinein für Schlagzeilen gesorgt.

Der Verzicht fällt allen schwer. „Es ist wirklich schade“, sagt Josef Huber, Vorsitzender des Leonhardi-Komitees Warngau. Aber niemandem könne man zumuten, unter diesen Umständen die Verantwortung für eine solche Veranstaltung zu übernehmen. Leonhard Rieder vom Reichersdorfer Leonhardi-Komitee sieht das ebenso. Ein Hygienekonzept wäre so aufwendig, das sei bei einer Leonhardifahrt, zu der normalerweise Tausende Besucher kommen, nicht umzusetzen.

Entscheidung in Schliersee fällt am Sonntag

In Schliersee werden an diesem Sonntag das Leonhardi-Komitee mit Leonhard Markhauser als Vorsitzendem, Vertreter der Pfarrei und der Gemeinde sowie die Touristiker beraten. Auch diese Leonhardifahrt ist immer ein Publikumsmagnet. Markhauser will der Entscheidung nicht vorgreifen, erklärt aber, dass strenge Auflagen etwa hinsichtlich der erlaubten Besucherzahl und der Registrierung von Teilnehmern und Zuschauern erfüllt werden müssten. Für Lidschreiber aus Hundham ist angesichts der Besucherbegrenzung auch klar: „Da kommt ja keine Stimmung auf.“

cmh/sh