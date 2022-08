Familienzentrum Warngau: Förderverein Kinder und Jugend würde Trägerschaft übernehmen

Von: Katrin Hager

Im alten Lehrerwohnhaus in Oberwarngau sind eine Großtagespflege sowie ein Familienzentrum geplant. Für Letzteres würde der Förderverein als Träger fungieren – unter der Bedingung, dass die Gemeinde die Kosten übernimmt. © Archiv Thomas Plettenberg

Beim geplanten Familienzentrum in Warngau wäre der Förderverein Warngauer Kinder und Jugend als Träger mit an Bord. Das haben die Mitglieder nun beschossen - unter einer Bedingung.

Warngau – Der Förderverein der Warngauer Kinder und Jugend ist bereit: Bei der Jahreshauptversammlung hat der Verein entschieden, die Trägerschaft für das geplante Familienzentrum im ehemaligen Lehrerhaus in Oberwarngau zu übernehmen, sofern die Gemeinde die anfallenden Kosten übernimmt. Damit kommt einiges an Arbeit auf den Vorstand zu, der bei der Versammlung turnusgemäß neu gewählt wurde.

Einen Wechsel gab es nur auf dem Kassiersposten, den Verena Schmid übernimmt. Vorsitzende Maren Bengtsson, Stellvertreterin Tanja Schröder und Schriftführerin Christiane Engl wurden in ihren Ämtern bestätigt. Den Rückenwind kann das Team gut gebrauchen, denn der Verein erreicht eine neue organisatorische Kragenweite, wenn er die Trägerschaft für das geplante Familienzentrum übernimmt. Die Entscheidung ist einhellig gefallen. „Wir sehen das als riesige Chance für den Ort“, bekräftigt Bengtsson. „Wir sind bereit, uns da einzusetzen.“

Verein kann Trägerschaft übernehmen, aber nicht Kosten

Die finanzielle Last kann der kleine Verein aber nicht schultern. Die Entscheidung, ob die Gemeinde die Kosten übernimmt, steht noch aus. Man sei in der Abstimmung mit dem Rathaus, berichtet Bengtsson auf Anfrage unserer Zeitung. Die Arbeiten am alten Lehrerwohnhaus neben Schule und Turnhalle laufen bereits. Die Gemeinde richtet dort im Erdgeschoss eine Großtagespflege ein, in der Tageseltern ihre Dienste anbieten sollen. Im Obergeschoss könnte das Familienzentrum entstehen. Das Konzept unter dem Arbeitstitel „ZAM“ („Zentrum für alle Menschen“) hatten Michaela Hallmannsecker und Stefanie Schönknecht im Gemeinderat vorgestellt: ein Ort der Begegnung, an dem alle Generationen, von den Kindern bis zu den Großeltern, Unterstützung, Rat und einen Treffpunkt finden sollen, an dem das Wissen über vorhandene Angebote gebündelt und neue eingerichtet werden können.

Die Trägerschaft eines solchen Zentrums wäre für den Verein Neuland, auch wenn er sich als Organisator bei vielen Aktionen bewährt hat. Sogar während der Corona-Einschränkungen fiel nicht alles flach beim Förderverein, berichtet Bengtsson. So wurden etwa Schnitzeljagden organisiert, die die Eltern mit ihren Kindern auf eigene Faust durchlaufen konnten, zudem ein Walderlebnistag, der auch wieder geplant ist. Und heuer will der Förderverein nach zwei Jahren Corona-Zwangspause auch endlich wieder den Weihnachtsmarkt durchführen, an dem sich die Ortsvereine beteiligen. Außerdem will das Team wieder mehr Mitglieder für sich begeistern. Corona brachte dem Verein nämlich Nachwuchssorgen: Weil keine Elternabende und Aktionen an Kitas und Schulen stattfanden, bei denen der Förderverein auf sich aufmerksam machen hätte können, ist der Nachschub versiegt. Es gibt also viel zu tun für den neu gewählten Vorstand.

