Nach zwei „harten Jahren“: Feuerwehr Warngau nimmt neues Löschgruppen-Fahrzeug in Betrieb

Blickfang und Publikumsmagnet: Während sich das neue LF20 schön geschmückt den Besuchern präsentiert, erfreuen sich vor allem die jüngeren Gäste an Ausflügen mit der Drehleiter. © thomas pLettenberg

„Es waren harte zwei Jahre, aber jetzt steht er da.“ Die Erleichterung ist Johann Eder, Kommandant der Feuerwehr Warngau anzuhören, wenn er über das neue Löschfahrzeug spricht.

Warngau –Eigentlich hätte „Warngau 41/1“ schon vor Monaten kommen sollen und zuvor auf der Messe in Hannover gezeigt werden. Das hätte den Warngauern einen zeitlichen Bonus verschafft. Doch weil die Hersteller sich von der Messe zurückgezogen haben, mussten Eder und seine Truppe warten – und das alte LF 16/12 mit einem neuen TÜV ausstatten. Der ganz große Beinbruch war die Verspätung aber doch nicht. Schließlich brauchten die Warngauer für den Neuling einen Anbau ans Feuerwehrhaus, und der wurde erst eine Woche vor Auslieferung fertig.

Bei einem Gottesdienst, den Gemeindereferentin Barbara Kainz „sehr, sehr schön gestaltet hat“ (Eder), erhielt das LF20 den kirchlichen Segen, zusammen mit Vertretern benachbarten Feuerwehren wurde die Ankunft von „Warngau 41/1“ dann begossen.

2900 Liter Wasser - Punktlandung beim Gewicht

Tags darauf stellte die Feuerwehr ihren Fuhrpark der Bevölkerung vor. Das Wetter spielte mit, und so kamen etwa 500 Menschen, denen nicht nur Blech zum Anschauen geboten wurde. So war auch die Feuerwehr Miesbach mit ihrer Drehleiter vor Ort und ermöglichte Blicke von oben, was insbesondere die kleinen Gäste freute, zudem durften die Besucher unter Atemschutz mit Wärmebildkamera in einen verrauchten Raum hineinblicken. Auch technische Übungen gehörten zum Programm, das „sehr gut angenommen“ (Eder) wurde.

Das neue Fahrzeug fasst 2900 Liter Wasser und damit 1900 mehr als sein Vorgänger. Viel Wasser mitnehmen zu können, war eines der Ziele, die sich die Warngauer bei der Planung des neuen Fahrzeugs gesetzt hatten. „Die Wasserversorgung ist in manchen Ortsteilen nicht gut“, erklärt Eder. Zudem liegt das Gewerbegebiet Birkerfeld im Zuständigkeitsbereich der Warngauer Truppe. Zu viel durfte es aber auch nicht sein, da die Zufahrtsflächen nicht jede beliebige Last tragen. 14 Tonnen darf das LF20 gemäß der aktuellen Feuerwehrnorm schwer sein. Mit allem Material und voll besetzt liegen die Warngauer nur wenige Kilogramm unter dieser Grenze. Punktlandung.

Vorgänger-Fahrzeug wird nach Argentinien verschifft

516 000 Euro hat der Wagen gekostet, der zusammen mit dem Mehrzweckfahrzeug und einem Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20/16) nun den Fuhrpark der aktiven Truppe in Warngau bildet. Der Vorgänger wird – wie schon eine anderes Fahrzeug aus Warngau – über die Walter-Waldschütz-Stiftung nach Argentinien verschifft (wir berichteten). Aktuell gilt es, Zollangelegenheiten zu klären, und womöglich noch heuer fahren die Warngauer den LF 16/12 nach Hamburg. „So Gott will reisen wir irgendwann auch selbst nach Argentinien“, sagt Eder, „aber das steht in den Sternen.“ dak

