Freie Bahn für Balkonkraftwerke: Bürgermeister darf Sondergenehmigung erteilen

Von: Andreas Höger

Kostenlosen Strom ernten: Balkon-Solaranlagen wie hier in Miesbach sind jetzt auch in Warngau möglich. Der Bürgermeister kann ab sofort die Gestaltungssatzung umgehen und Sondergenehmigungen erteilen. © Thomas Plettenberg

Schon für unter 500 Euro sind sie zu haben: „Balkonkraftwerke“ liefern kostenlosen Sonnenstrom. Auch in der Gemeinde Warngau wachsen die Begehrlichkeiten. Der Gemeinderat ermächtigte jetzt den Bürgermeister, solche Anträge unbürokratisch durchzuwinken.

Warngau – Balkon-Solaranlagen sind Verkaufsschlager. Hausbesitzer und Mieter greifen gerne zu, die Montage erfordert meist nicht einmal einen Fachmann. Nicht alle fragen, ob es dafür eine Genehmigung braucht. Die aber braucht es, zumindest in der Gemeinde Warngau. Solarmodule erlaubt die gemeindliche Gestaltungssatzung bisher ausschließlich auf Dächern – mit Betonung auf „bisher“. Denn der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstag den Rückzug angetreten: Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG) darf für „Balkonkraftwerke“ ab sofort Befreiungen erteilen.

Die Entscheidung fiel mehrheitlich mit 9:6-Stimmen. Einige Räte fürchten, dass die teils deutlich sichtbare Module das Ortsbild über Gebühr beeinträchtigen. Zur Debatte stand zudem, das Thema zu vertagen und über eine entsprechende Änderung der Gestaltungssatzung zu diskutieren, anstatt dem Bürgermeister eine „Sofort-Vollmacht“ zur Aushebelung des besagten Paragrafen auszustellen. Eine knappe Mehrheit aber folgte dem Vorschlag Thurnhubers, „im Sinne der Energiewende“ Balkon-Solaranlagen auf Antrag sofort zu ermöglichen. „Im Rathaus sind in letzter Zeit schon einige solcher Anfragen eingegangen“, erklärte der Bürgermeister.

„Diese Anlagen gefallen mir nicht“, betonte Hubert Deflorin (Bayernpartei), „sie verändern das Dorfbild.“ Für die Klimawende seien sie andererseits „nur ein Tropfen auf den heißen Stein“. Auch Anton Bader (FWG) hatte Bedenken: „Wir versauen uns das ganze Ortsbild.“ Auf jeden Fall dürfe es nicht so sein, dass der Bürgermeister nach Einzelfall entscheide. „Eine ungute Sache, es sollte klar sein, was geht und was nicht.“

Thurnhuber stellte klar, dass er grundsätzlich alle Balkon-Solaranlagen ermöglichen werde, sofern sie nicht Belange des Denkmalschutzes berühren oder die „Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Verkehrs“ behindern. Zudem dürfen die Module nicht über die Balkonbrüstung auskragen. Auf Nachfrage von Reinhard Bücher (Grüne) kündigte er an, baldmöglichst im Gemeinderat eine entsprechende Änderung der Gestaltungssatzung anzustoßen. Bücher etwa wünscht sich, dass künftig aufgeständerte Module möglich sind. Das Argument, dass Balkon-Solaranlagen womöglich das Ortsbild entstellen, ließ er nicht gelten: „Es gibt viele Hässlichkeiten in unseren Orten, die leider Bestandsschutz genießen.“

Den Vorschlag von Michael Spannring (Grüne), das Thema besser zurückzustellen und über eine geänderte Satzung abzusichern („mir ist das zu wacklig“), hielt Harald Stanke (FWG) für unnötig. „In zwei Monaten werden wir nicht anders entscheiden.“ Solarmodule an Balkonen seien nicht schön, „aber es ist uns doch allen klar, dass wir uns bewegen müssen für die Klimawende“. Auch Bücher warb dafür, ohne Verzögerungen „bürgerfreundliche Entscheidungen zu treffen“.

