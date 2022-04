Ganove steigt in Haus von Warngauerin ein und stiehlt Schmuck

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Ein Einbrecher war am Dienstag in Warngau am Werk. © Silas Stein

Völlig skrupellos ist ein Unbekannter über den Balkon in das Haus einer Rentnerin in Warngau eingestiegen und hat Silberschmuck im Wert von 8000 Euro gestohlen.

Warngau - Nach Angaben der Polizei geschah die Tat am Dienstag, 12. April, im Zeitraum von 9 Uhr bis 15 Uhr. Der Ganove stieg über die Balkontür im ersten Stock des frei stehenden Hauses in Pinkeneis / Warngau ein. Er stahl der 85 Jahre alten Frau den Schmuck und richtete obendrein einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro an.

Nähere Angaben zum Tathergang und zur Frage, ob die Rentnerin zum Zeitpunkt des Einbruchs außer Haus war, machte die Polizei nicht.

Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, möge sich bitte an die Polizei Holzkirchen wenden unter: 08024/9074-0.

