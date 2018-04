Gefährliche Abkürzung: Unbekannte schneiden Loch in Zaun zur BOB-Strecke

Sauber herausgetrennt: Unbekannte schnit ten ein ganzes Segment des neuen Maschendrahtzaunes heraus, um in Richtung Bahnsteig abkürzen zu können.

Am Warngauer Bahnhof

von Andreas Höger schließen

Um in Richtung Warngauer Bahnhof abzukürzen, schneiden Unbekannte regelmäßig ein gefährliches Loch in einen Sicherheitszaun. Die Gemeinde kündigt jetzt eine härtere Gangart gegen die Zaunschlitzer an.