Gemeinderat vertagt Entscheidung über Kiesgrube erneut

Von: Katrin Hager

Teilen

Der Warngauer Gemeinderat hat die Entscheidung über die Kiesgrube an der Ahornallee abermals vertagt. Der Versuch, einen Vertreter des Landratsamts zur Sitzung einzuladen, schlug fehl.

Große Grube: An Ahornallee und B 318 (r.) nördlich von Warngau will ein Recyclingunternehmen künftig auch Z 1.2-Material verfüllen. Was das bedeutet, will sich der Gemeinderat lieber erst genau erläutern lassen. © Thomas Plettenberg

Warngau – Was genau bedeuten die Pläne der Betreiber, in der Kiesgrube „in der Wolfsläng“ an der Ahornallee nördlich von Oberwarngau, Material einer höheren Belastungskategorie als bisher zu verfüllen? Auf diese Frage haben die Warngauer Gemeinderäte auch in ihrer jüngsten Sitzung keine Antwort bekommen. Der Versuch, einen Experten aus der Genehmigungsbehörde – dem Landratsamt – zur Sitzung zu laden, ist fehlgeschlagen, berichtete Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG). Eine Nachricht, die im Gemeinderat mit Unverständnis aufgenommen wurde. „Ich finde es traurig, dass es die übergeordnete Behörde nicht schafft, binnen vier Wochen einen herzuschicken“, sagte Anton Bader (FWG).

Das Landratsamt habe vorgeschlagen, alternativ beim Wasserwirtschaftsamt anzuklopfen, berichtete Thurnhuber. Das empfand er wiederum nicht als angemessen, schließlich wollte der Gemeinderat Auskunft der Aufsichts- und Genehmigungsbehörde selbst, und das ist nun mal das Landratsamt. Thurnhuber empfahl, die Entscheidung abermals zu vertagen und einen neuen Versuch zu starten. Wie berichtet, will die Firma die Kiesgrube künftig auch mit Material des sogenannten Zuordnungswerts Z 1.2 verfüllen und nicht mehr nur mit geringer belastetem Z 1.1-Material. Was das genau bedeutet, das will sich der Gemeinderat von einem unabhängigen Experten aus der Genehmigungsbehörde erläutern lassen.

Max Bauer (FWG) war es nicht geheuer, die Entscheidung nochmal zu vertagen. Er warnte entschieden, nach zwei Monaten könne eine Genehmigungsfiktion eintreten. Diese Gefahr sah der Rathauschef nicht: Der Gemeinderat habe den Antrag mehrmals auf der Tagesordnung gehabt und auch behandelt, dokumentiert im Protokoll. Er habe vom Landratsamt die Auskunft, dass bei einer Vertagung noch keine Fiktion eintrete.

Max Bauer überzeugte das nicht. „Ich glaube, wir laufen in eine Sackgasse und können nichts ändern.“ Er sehe keinen Grund, weshalb man der Firma zugestehen solle, belasteteres Material als ursprünglich genehmigt zu verfüllen. Bauer plädierte dafür, den Antrag nun rundweg abzulehnen.

Michael Spannring (Grüne) wandte dagegen ein, dass das Landratsamt im Genehmigungsverfahren Für und Wider abwägen muss. „Wenn wir das nur ablehnen, ohne vernünftige Begründung, wird das nicht viel Gewicht haben.“ Auch Leonhard Obermüller (CSU) bestand auf der fachlichen Information. „Deshalb haben wir ja letztes Mal so entschieden.“ Auf Anregung von Reinhard Bücher (Grüne) wollen die Fraktionen nun einen konkreten Fragenkatalog zusammenstellen. Mit 14:2 Stimmen beschloss das Gremium, die Entscheidung erneut zu vertagen und das Landratsamt einzuladen.

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.