Aktion „Der Landkreis betet“: Glaube in Eigenregie

Die Initiatorinnen: (v.l.) Christine Hampel und Barbara Weingand – hier am Wegkreuz beim Rauscher in Wall – rufen zu Christi Himmelfahrt am 13. Mai zum Gebet an Hofkapellen, Hauskreuzen oder Marterln auf.

An Hofkapellen, Hauskreuzen und Marterln

Die Trachtenwallfahrt nach Birkenstein fällt heuer aus. Nun sind die Gläubigen im Landkreis aufgerufen, an Hofkapellen, Hauskreuzen oder Marterln im Raum Holzkirchen, Miesbach und Tegernsee Andacht zu halten. Vom Dekan hat die Aktion „Der Landkreis betet“ den Segen.

Landkreis – Die Trachtenwallfahrt nach Birkenstein, die traditionell an Christi Himmelfahrt erfolgt, fällt heuer, wie so vieles, der Corona-Pandemie zum Opfer. Doch was echter Glaube ist, darf sich davon nicht entmutigen lassen, findet Barbara Weingand. Das umtriebige Mitglied der Waller Kirchenverwaltung hat deshalb gemeinsam mit Christine Hampel die Initiative ergriffen und einen Aufruf gestartet: An Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 13. Mai, um 19.30 Uhr sind alle Gläubigen im Landkreis aufgerufen, an Feldkreuzen, Hofkapellen, Martersäulen oder anderen Glaubenszeugnissen Andacht zu halten und ein Gebet zu sprechen – auch im Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie. Dezentral und coronakonform im Freien mit Abstand. Von Dekan Michael Mannhardt hat die Aktion den Segen: „Eine sehr schöne Aktion“, sagt er und ist gespannt: „Da wird sich zeigen, wie weit die Eigeninitiative geht.“

Die Idee wurde eigentlich schon voriges Jahr geboren, erklärt Weingand. Als wochenlang die dienstäglichen Abendgebete in Wall ausfielen, begannen sich die Gläubigen aus dem Dorf stattdessen an Hauskreuzen und Hofkapellen zu treffen. Drei Monate lang ging das so, von Anfang Juni bis Ende August. Mit unverhoffter Resonanz: „Stellenweise kamen über 40 Leute – teils mehr als in der normalen Messe“, sagt Weingand: „Das war wirklich schön, weil auch Leute kamen, die man sonst nie in der Kirche sieht.“ Auch die Besitzer der religiösen Kleinodien machten fleißig mit: „Sie haben ihre Kreuze und Kapellen extra mit Blumen geschmückt, manchmal war sogar eine Hausmusik da und hat gespielt“, erzählt Weingand. „Sie haben sich unheimlich über diese Wertschätzung gefreut.“ So ein Kreuz am Haus oder eine Kapelle am Hof sei ja oft aus einer ganz besonderen Situation heraus entstanden.

Glockenläuten ruft zu Gebet

Die Aktion soll vielerorts im wahrsten Sinne eingeläutet werden: Um 19.30 Uhr sollen die Kirchenglocken von dem besonderen Ereignis künden und die Gläubigen zum Gebet rufen. Wie viele Pfarreien daran wirklich teilnehmen, kann Dekan Michael Mannhardt zwar nicht sagen, die Bereitschaft schätzt er nach der Dekanatskonferenz aber als groß ein.

Die Aktion findet der Pfarrer in Hausham und Miesbach sehr gut. „Es ist schön, wenn Eigeninitiative da ist“, sagt Mannhardt. „Es ist nicht im Sinne des Erfinders, wenn immer nur Pfarrer, Seelsorger und Seelsorgerinnen anschieben müssen.“ Der Pfarrverband Holzkirchen-Warngau, dem Wall ja angehört, sei da sehr weit. Und sollte ein Vorbild sein, findet Mannhardt: „Wenn die Kirche im Dorf bleiben soll, werden wir in Zukunft nicht daran vorbeikommen, dass die Leute Eigeninitiative ergreifen.“

In allen Berufsgruppen der Kirche komme zu wenig Nachwuchs nach. Auch die Erzdiözese stehe dahinter, dass Laien Kirche aktiv gestalten sollen, auch wenn es hier und dort noch Nachholbedarf gebe. Anregungen für Gebete und Andachten können sich Interessierte etwa über Handreichungen oder die Internetseiten der Erzdiözese München und Freising holen. „Das ist eine Chance, selbst vor Ort aktiv zu werden und Kirche zu gestalten“, sagt der Dekan. Die Möglichkeiten dafür würden oft unterschätzt: „Die meisten Gottesdienstformen können auch nicht geweihte Personen feiern.“ Ein klassisches Beispiel seien die Maiandachten. „Dazu braucht man keinen Pfarrer oder Diakon.“ Falsch machen könne man da auch nichts.

Aufruf zum Gebet an Hofkapellen, Hauskreuzen und Marterln

Die Aktion am Donnerstag findet bei jedem Wetter statt. „Die Trachtenwallfahrt ist ja auch bei jedem Wetter“, sagt Weingand augenzwinkernd. Sie hofft, dass viele Besitzer von Hofkapellen und Hauskreuzen mitmachen und dabei auch eine schöne Gemeinschaft mit Familie, Freunden und Nachbarn entsteht. Und wer keine direkte Gelegenheit hat, findet sicher eine öffentlich zugängliche, wenn er mit offenen Augen durch den Landkreis geht, da ist Weingand sicher. „Allein in Wall haben wir 22 Kapellen.“ Die vielen Feldkreuze oder Marterl gar nicht mitgezählt.

Das Rosenkranz-Gebet zur Aktion

Barbara Weingand hat eigens für die Aktion einen Rosenkranz entworfen. Der Rosenkranz beginnt mit dem Kreuzzeichen („Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“). Es folgt das Glaubensbekenntnis. „Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.“ Es folgt ein Vaterunser, gefolgt von drei „Gegrüßet seist du, Maria“, die um folgende Bitten ergänzt werden:

. der in uns den Glauben vermehre



. der in uns die Hoffnung stärke



. der in uns die Liebe entzünde



„Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.“



Nun beginnen die Betrachtungen der Rosenkranzgeheimnisse:



. der viele Menschen von Krankheiten geheilt hat



. der uns bei den Sorgen hilft



. der uns auch während der Pandemie und ihren Folgen beisteht

. der Trauernde tröstet



. der für uns Menschen den Tod besiegt hat

Eingeleitet werden die jeweils zehn „Gegrüßet seist du, Maria“ mit einem „Vaterunser“, abgeschlossen mit einem „Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.“

