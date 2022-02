Großes Fest nimmt zweiten Anlauf: Warngauer Burschen wollen im Mai feiern

Von: Katrin Hager

Mit Optimismus in die Planung: Der Burschenverein Oster- und Oberwarngau – hier das Jubiläums-Bild zum 50-jährigen Bestehen – will Ende Mai fünf Tage lang feiern © Fotostudio Kaltner

Seit 2020 hängt das Jubiläumsfest in der Warteschleife. Heuer will der Warngauer Burschenverein nun sein 50-jähriges Bestehen nachfeiern – mit Bierzelt und vollem Programm.

Warngau – Als 2020 Corona durchschlug, erwischte es auch das Jubiläumsfest der Warngauer Burschen. Sie verschoben die mehrtägige Feier zu ihrem 50-jährigen Bestehen gleich auf 2022. Ob’s die richtige Entscheidung war? „Das wird sich noch rausstellen“, sagt Benedikt Holzner vom Festkomitee mit einer Portion Skepsis. Noch immer hat die Pandemie das Leben im Griff. Die Warngauer Burschen nehmen ihr Fest trotzdem mit Optimismus ins Visier: Von 19. bis 23. Mai 2022 soll im Festzelt auf der Wiese am Kapellenfeld in Oberwarngau gefeiert werden. Samt Kabarettabend und Landwirtschaftlichem Feldtag.

In zwei Jahren kann sich viel tun – gerade bei einem Burschenverein. Da werden schon mal Ehen geschlossen und Kinder geboren, und im Vorstand wechseln die Gesichter. Trotzdem ist der Festausschuss samt Alt-Burschen und Nicht-mehr-Burschen beisammen geblieben, sagt Holzner, der inzwischen auch kein Bursch mehr ist. Seit Frühjahr 2019 wird das Fest geplant. Die Absage 2020 war bitter, aber Brauerei, Festwirt, Zeltverleih und Musik waren kooperativ. „Sie sind uns super entgegengekommen“, berichtet Holzner. Nur die Musikkabarettgruppe Da Huawa, da Meier und i musste für den neuen Termin passen.

Dafür haben die Drei Männer nur mit Gitarre für Samstag, 21. Mai, um 20 Uhr zugesagt. Das Musikkabarett-Trio mit dem Keller Steff, Roland Hefter und Michi Dietmayr bringt sein neues Programm „Oana muass ja macha“ mit. Das ursprünglich geplante Burschen- und Dirndl-Seilziehen und der Trachtenflohmarkt fallen flach, „dafür hängt zu viel in der Schwebe“, sagt Holzner. Stattdessen soll ein Oldtimer-Treffen das Programm abrunden.

Das Fest steigt - unter einer Bedingung

„Wir ziehen es durch, auch wenn 2G gilt“, erklärt Holzner die Taktik der Burschen. „Die Bedingung ist aber, dass wir das Zelt voll besetzen dürfen. Anders ist es schlicht nicht zu machen. Mit 50 Prozent brauchen wir nicht anfangen, da sind die Fixkosten nicht gedeckt.“ Sollte auch der zweite Anlauf nicht klappen, wird das Fest zum 50-Jährigen abgehakt und ein Fest zum 55-Jährigen im Jahr 2025 angesetzt. „Dann ist aber ein neuer Festausschuss dran“, erklärt Holzner.

Doch erst mal bleibt der Burschenverein Oster- und Oberwarngau optimistisch. Der Vorverkauf für den Musikkabarettabend ist gestartet, Karten gibt es beim Autohaus Schwarzer in Reitham (nur zu den Bürozeiten) sowie bei Schreibwaren Kranz und der Konditorei Klaus in Oberwarngau sowie online auf der Internetseite der Warngauer Burschen. Für das „Spofackä-Essen“ zum Auftakt am Donnerstag, 19. Mai, ab 18 Uhr laufen bereits die Tischreservierungen (zwölf Personen mit Speis und Trank) per E-Mail an 50Jahre@burschen-warngau.de.

Die Programmplanung

Donnerstag, 19. Mai: Bieranstich mit Spofackä-Essen; Freitag, 20. Mai: Bier- und Weinfest; Samstag, 21. Mai: Oldtimer-Treffen und Kabarettabend; Sonntag, 22. Mai: Festsonntag; Montag, 23. Mai: Landwirtschaftlicher Feldtag der Baywa mit Agrarausstellung und Feldvorführung sowie Tellerfleischessen.