Großtagespflege Warngau: Gemeinde sucht weiter Tageseltern

Von: Katrin Hager

Das Nest wird gemacht: Im ehemaligen Lehrerwohnhaus in Oberwarngau soll im Erdgeschoss die neue Großtagespflege einziehen, der Start war eigentlich für Mitte September anvisiert. An der Südostseite fehlen noch der nötige Gartenzaun und eine Außentreppe als Fluchtweg für den ersten Stock. © Thomas Plettenberg

Keine zwei Wochen vor dem Start des neuen Kindergarten- und Schuljahres ist für die geplante Großtagespflege in Warngau noch kein Betreiber gefunden. Die Gemeinde sucht weiter Tageseltern.

Warngau – Die Absage kam, als bereits alles eingetütet schien: Ende Mai sprang der Gemeinde die Betreiberin der geplanten Großtagespflege im einstigen Lehrerhaus in Oberwarngau ab, die zum kommenden Betreuungsjahr starten soll. Aktuell wird das Gebäude zwar fit gemacht für die Kinderbetreuung durch Tageseltern, eine Tagesmutter oder ein Tagesvater als neuer Betreiber hat sich aber bis jetzt, keine zwei Wochen vor dem Start des neuen Kindergarten- und Schuljahrs, noch nicht gefunden. Dritte Bürgermeisterin Andrea Anderssohn gibt die Hoffnung trotzdem noch nicht auf.

Die Sache mit der Großtagespflege klingt charmant: Die Gemeinde Warngau will Räume stellen, in denen Tageseltern auf selbstständiger Basis Kinderbetreuung in familienähnlicher Kleingruppenstruktur anbieten. Das Konzept Großtagespflege, das es etwa Holzkirchen auch schon gibt, könnte eigentlich viele Vorteile vereinen, finden Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG) und seine zweite Stellvertreterin Andrea Anderssohn (Grüne). Die Kommune kann damit Eltern ein weiteres Betreuungskonzept anbieten und Betreuungsplätze, für die nicht die strengen baulichen Vorschriften gelten wie für Plätze in Kindertagesstätten, die den Ausbau von Betreuungsplätzen oft kostspielig und langwierig machen. Die Tageseltern, die dort Kinderbetreuung anbieten, brauchen dafür nicht auf ihre Privaträume zurückzugreifen. Und Eltern haben bei einer Großtagespflege mit mehreren Tageseltern die Sicherheit, dass die Betreuung nicht ganz ausfällt, wenn Tagesmutter oder -vater erkrankt. Doch so gut die Sache klingt: In Warngau kommt das Projekt nicht richtig ins Laufen. Die Gemeinde hat seit dem Absprung vor drei Monaten keinen Betreiber gefunden.

„Unternehmerisches Risiko sehr überschaubar“

So genau beantworten kann Anderssohn, die sich als Dritte Bürgermeisterin federführend um das Projekt kümmert, die Frage nach den Gründen auch nicht. Vielleicht, meint sie, fehle es in diesen krisengebeutelten Zeiten und nach den Corona-Erfahrungen am Mut, sich selbstständig zu machen. 50 Euro Miete im Monat zuzüglich Nebenkosten für voll ausgestattete, möblierte Räume findet Anderssohn, die selbst auch selbstständig ist, von der Gemeinde eigentlich ein gutes Angebot: „Das unternehmerische Risiko ist da wirklich sehr überschaubar.“ Dabei hätte die Gemeinde sogar noch ein Ass im Ärmel, sagt Anderssohn: „Wir hätten bei der Wohnraumbeschaffung eine Möglichkeit.“

Die Gemeinde suchte zuletzt nicht mehr zwei oder drei Tageseltern, sondern wäre auch mit einem Betreiber zufrieden. Denn das, was das Modell Großtagespflege für Eltern im Vergleich zu klassischen, einzelnen Tageseltern berechenbarer machen würde – dass die Kinderbetreuung nicht an einer Einzelperson hängt, die etwa durch Erkrankung von heute auf morgen ausfallen kann – war bei den bisherigen Bewerbern offenbar nicht gewünscht. Zumindest nicht, wenn die Gemeinde den Kompagnon aussucht. Auch für Teams wäre die Gemeinde natürlich offen. Entmutigen lässt sich Anderssohn noch nicht: „Kommende Woche stellt sich ein Bewerber vor.“

Renovierung der Räume fast abgeschlossen

An den Räumen soll es zumindest nicht scheitern. Das Erdgeschoss des alten Lehrerwohnhauses in Oberwarngau wurde renoviert, der Sanitärbereich erneuert, die Wände gestrichen. Ein paar Steckdosen und die Endreinigung fehlen noch, ebenso draußen der Gartenzaun, und für das Familienzentrum, das im ersten Stock entstehen könnte, muss noch eine Außentreppe als Fluchtweg angebracht werden. „Die Einrichtung ist bestellt“, berichtet Anderssohn, wegen Lieferengpässen kommt sie mit Verspätung. Nicht tragisch, solange kein Betreiber in den Startlöchern steht, meint Anderssohn.

Notlösung: Betreuung in Eigenregie

Wenn alle Stricke reißen sollten und sich weiter kein Bewerber findet, will die Gemeinde das Haus Eltern bei Bedarf für eine selbstorganisierte Betreuung in Eigenregie zur Verfügung stellen. Diese könnten sich dort abwechselnd gegenseitig um ihre Kinder kümmern. „Das ist nur eine Notlösung“, stellt Anderssohn klar. „Aber besser als nichts.“ Die Suche nach Tageseltern geht weiter.