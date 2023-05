Vermisstensuche der Nase nach

Von: Christine Merk

Teilen

Witterung aufnehmen: Maria Gomolka beim „Ansetzen“ von Border Collie Iron zur Vermisstensuche. © Christian Scholle

Zehn Rettungshundeteams und Helfer haben am Taubenberg den Ernstfall trainiert. Gestrüpp, Wurzelwerk und Schlamm stellten die Spürnasen vor Herausforderungen.

Landkreis – Wenn Iron Geruch aufgenommen hat, ist er nicht mehr zu bremsen. Bei einer Großübung am Taubenberg in Osterwarngau bewies der Border Collie aus der Rettungshundestaffel des BRK Miesbach, was er in seiner langen Ausbildung gelernt hat. Doch nicht nur Iron tat seinen Dienst. Mit einem Hundeteam allein ist es nämlich nicht getan bei der Suche, Bergung und Rettung von Vermissten. Viele Hände müssen hier zusammen helfen. So waren bei der Übung rund 60 Personen und mehrere Schnüffelnasen mit dabei: neben den Rettungshundeteams des BRK Miesbach weitere Einheiten des Roten Kreuzes, Helfer der Bergwacht und Polizeibeamte sowie Hundestaffeln des BRK Altötting und der DLRG Bad Aibling, berichtet Ewa Sohler vom BRK Miesbach.

Waldgegend in Suchgebiete eingeteilt

Vom kühlen, regnerischen Wetter ließen sich die zwei- und vierbeinigen Helfer nicht schrecken. Nach der Begrüßung durch die Hauptorganisatoren Kathrin Lichtenauer und Michael Schabdach von der BRK-Rettungshundestaffel ging es nahtlos weiter mit Erläuterungen zur Lage und Anzahl der vermissten Personen, die gefunden werden mussten. Das Waldgebiet wurde in Suchgebiete eingeteilt, die Teams mit GPS- und Funkgeräten ausgestattet – und dann ging’s schon los. „Das Suchgebiet war durch den dichten Bewuchs schwer zugänglich, voller stacheligem Gestrüpp, Wurzelwerk und mit tückischem, schlammigem Boden bedeckt“, beschreibt Sohler die Bedingungen vor Ort.

Insgesamt rund 60 Teilnehmer von den Rettungshundeteams des BRK Miesbach und weiterer Einheiten des Roten Kreuzes, Helfer der Bergwacht und Polizeibeamte sowie Hundestaffeln des BRK Altötting und der DLRG Bad Aibling waren bei der Großübung am Taubenberg in Osterwarngau im Einsatz. © Christian Scholle

Border Collie Iron gibt Tempo vor

Bei der Suche gab der für Flächen- und Trümmersuche ausgebildete Border Collie Iron das Tempo an. Die Nase am Boden oder in der Luft, ließ er sich auch von Brombeergestrüpp nicht aufhalten. Nach 45 Minuten hatte er die Vermisste gefunden und zeigte das mit einem Bellen an – wie es es gelernt hat. Nun waren die zweibeinigen Retter an der Reihe. Nach der Erstversorgung vor Ort und Übermittlung der GPS-Koordinaten des Fundorts übernahmen die Ehrenamtlichen der Bergwacht die Bergung. „Alles verlief routiniert ruhig und stets mit Umsicht“, berichtet Sohler. Denn im Ernstfall ist es auch wichtig, dass die Helfer sicher handeln können und sich nicht verletzen.

Gesuchte Person erfolgreich aufgespürt

Bei der Großübung wurde das Szenario bis zuletzt durchgespielt. So brachten die Bergwachtler die gefundene Person nach dem Marsch durch den Wald mit dem eigenen Fahrzeug zum Zentralparkplatz, wo ein Rettungswagen für medizinische Versorgung und Weitertransport bereitstand. Border Collie Iron hatte seine Aufgabe erfüllt und war schon ausgiebig gelobt worden. Auf ihn wartete nun eine warme, trockene Decke.

Nähere Informationen zur Rettungshundestaffel Miesbach gibt es unter www.rhs-miesbach.de. Ansprechpartner ist Staffelleiter Christian Schubert, rettungshundestaffel@kvmiesbach.brk.de.