Festenbach-Brücke: Neubau wird teuer

Von: Katrin Hager

Teilen

Marodes Bauwerk: Die Festenbachbrücke, über die die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Thalmühl und Louisenthal verläuft, muss ersetzt werden. © archi tp

Warngau – Der Baustart für den Ersatzbau der Brücke über den Festenbach bei Thalmühl in der Gemeinde Warngau rückt in Sicht: Der Warngauer Gemeinderat hat die Ausführungsplanung für den Neubau der Festenbachbrücke in Thalmühl beauftragt. Das gab Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG) jetzt in der öffentlichen Sitzung des Gremiums bekannt.

Es wird mit das größte Projekt, das die Gemeinde heuer schultert: Die marode Brücke über den Festenbach in Thalmühl, über die die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Thalmühl und Louisenthal verläuft, muss erneuert werden. Und nicht nur sie, sondern auch die nur rund 200 Meter entfernte Brücke über die Mangfall, direkt an der Gemeindegrenze zu Gmund. Auf insgesamt etwa 1,2 Millionen Euro hatte ein Fachingenieurbüro vor rund einem Jahr die Kosten für beide Bauwerke geschätzt.

Das Verfahren für den Neubau an der Mangfall hat federführend die Gemeinde Gmund übernommen, Warngau beteiligt sich an der Kosten, die das Ingenieurbüro damals auf etwa 800 000 Euro taxiert hatte. Für den Neubau der Festenbachbrücke ist derweil allein Warngau zuständig. Auch wenn ein Paket nicht möglich ist, so hofft Rathauschef Thurnhuber doch auf Vorteile aus einem Synergieeffekt. Zwar müssen die Arbeiten für die beiden Bauwerke getrennt ausgeschrieben werden. Aber wenn die Ausschreibung in Abstimmung mit der Nachbargemeinde nicht zu weit auseinander liegt, dürfte potenziellen Unternehmen auffallen, dass sich beide Aufträge kurz hintereinander machen lassen, hofft Thurnhuber. Das könnte den Firmen entgegenkommen, was den Aufwand betrifft. Und den beiden Gemeinden, was die Kosten betrifft. Nur eines muss ausgeschlossen sein: dass beide Brücken zeitgleich Baustelle sind. Denn dann wäre die Erschließung eines Sägewerks nicht gegeben. Die Betreiberfamilie ist der Gemeinde schon entgegengekommen und hat angekündigt, die Betriebsablaufe während der Bauarbeiten an der Festenbachbrücke so umzustellen, dass der Gemeinde – und damit dem Steuerzahler – der Bau einer Behelfsbrücke erspart bleibt, die die Kosten verteuern würde.

Denn die Brückenneubauten werden nicht billig. Auch wenn eine Arbeitsgruppe des Gemeinderats mit Experten eine vergleichsweise sparsame Lösung für die Festenbachbrücke gefunden hat: Der Neubau soll wie berichtet als Rahmenbrücke mit Fertigteilen entstehen. Das verkürzt die Bauzeit und senkt auch die Kosten. Die wurden voriges Jahr zwischen etwa 320 000 und 375 000 Euro geschätzt. Wobei die Baupreise weiter steigen. Eine Förderzusage hat die Gemeinde derweil bereits bekommen: Sie darf für den Bau der Festenbachbrücke mit etwa 62 bis 65 Prozent staatlichen Zuschüssen rechnen, abhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde zum Zeitpunkt der Bauarbeiten. Und auch die nötige wasserrechtliche Genehmigung für den Ersatzbau durch das Wasserwirtschaftsamt liegt laut Thurnhuber inzwischen vor. Die Bauarbeiten sollen heuer über die Bühne gehen.

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.