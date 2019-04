Schwerer Sturz: E-Bike-Fahrer bleibt bei Dämmerung liegen - Polizei hat einen Verdacht

Ein betrunkener E-Bike-Fahrer ist am Samstagabend in der Nähe von Warngau schwer gestürzt und hat sich eine Kopfverletzung zugezogen.

Warngau - Am Samstagabend fuhr ein 50-jähriger aus Gmund mit seinem E-Bike auf der Straße von Gotzing in Richtung Einhaus. Gegen 21 Uhr stürzte er ohne Fremdeinwirkung und zog sich bei dem Sturz eine Kopfverletzung zu. Glücklicherweise fuhr ein 69-jähriger Mann aus Weyern an ihm vorbei und bemerkte den verletzten in der Dunkelheit. Der Weyarner verständigte den Rettungsdienst.

Unfall in Warngau: E-Bike-Fahrer stark alkoholisiert

Grund für den Unfall könnte die starke Alkoholisierung des Radfahrers gewesen sein. Der Alkoholtest ergab einen Wert von weit über 1,1 Promille. Eine Blutentnahme wurde auch durchgeführt.

