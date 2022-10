In der Pause nichts verlernt: Theaterbühne Warngau begeistert neuem Stück

Mitreißender Auftritt: Die Schauspieler der Theaterbühne Warngau bei der Premiere von „Die Töchter Josefs“. © sts

Sie können es noch. Und wie. Mit großer Spielfreude feierte die Theaterbühne Warngau mit „Die Töchter Josefs“ ihr Comeback nach der Corona-Zwangspause.

Warngau – Sie können es noch. Und wie. Mit großer Spielfreude feierte die Theaterbühne Warngau mit „Die Töchter Josefs“ ihr Comeback und ließ das Publikum schnell vergessen, wie traurig die Stimmung genau vor einem Jahr an gleicher Stelle war. Wegen Corona blieb da der Bühnenvorhang geschlossen und der Saal im Gasthof zur Post diente als Speisezimmer mit ein paar weit voneinander entfernt platzierten Tischen. Entsprechend erleichtert begrüßte Karin Schwarzer als Vorsitzende der Theaterspieler die Gäste: „Es ist einfach nur schee, dass ihr alle da seids und mia wieder Theater spuin kennan!“ Und drei Akte später sollte ein gerührter Regisseur Hubert Holzer daran anknüpfen „Ihr seid’s uns richtig obganga!“ Sein zusammenfassendes „so guad warn ma ja gar ned“ ging nicht nur im Applaus unter, sondern wurde prompt mit einem lauten „doch!“ aus dem Saal beantwortet.

Das zählte umso mehr, als dass zahlreiche Theaterspieler-Kollegen aus der Umgebung, wie die Waller Brettlhupfer oder die Theatergruppe Elbach, mit großen Abordnungen im Publikum saßen. Bewusst habe man sich für Franz Gischels Schwank „Die Töchter Josefs“ entschieden, weil man jetzt was Lustiges brauche, hatte Schwarz vorausgeschickt, ehe sich der Vorhang öffnete und den Blick auf das von Agnes Wieser gestaltete Bühnenbild freigab. Am Tisch in der Stube die Dienstboten: Hauserin Zenz (Kathi Grundbacher), Magd Vroni (Franziska Büchl) und Knecht Michl (Benedikt Holzer), die wieder einmal vergeblich auf den Bauern warten.

Geschichte mit pikantem Dreh

Sixtus (Anderl Beilhack) ist beim Karteln beim Wirt, während daheim das Essen kalt wird und sich das Personal Gedanken über die Hof-führung des Witwers macht. Aus ganz anderen Beweggründen tut das auch Schwägerin Agath (Christine Stieglbauer), die es auf den schmucken Hof ihrer verstorbenen Schwester abgesehen hat und mit ihrem dritten Mann Josef (Hubert Holzner) anreist, um Sixtus zum Überschreiben seines Anwesens zu drängen. Allein das gibt Stoff genug. Den pikanten Dreh liefern zwei uneheliche Kinder, was natürlich zu allerlei Verwechslungen, Verwirrungen und Verstrickungen führt, bei denen zunächst einzig Altbauer Thomas (Klaus Jandrey) den Überblick behält, der auf seinem Platz auf der Ofenbank Ahnenforschung betreibt.

Im Mittelpunkt der spaßigen Verwechslungen die vermeintlichen Töchter Josefs, die alle beide nichts mit ihm zu tun haben. Weder die Zenz, die er als solche ausgibt, weil ihn seine kratzbürstige Frau mit ihr beim Flirten erwischt, noch Vroni, die ein lediges Kind ist. Dass Josef ihr Vater sei, ist aber nur eine Notlüge der Mutter, die sich dadurch eine bessere Stellung für die Tochter erhofft.

Schauspieler verleihen Figuren Charakter und Tiefe

Die Geschichte hält, was sie an Unterhaltung verspricht. Vor allem aber sind es die Schauspieler, die jeder Figur Charakter und Tiefe geben. Da ist nichts Aufgesagtes oder Gestelztes, sondern jeder Einzelne verkörpert mit großem Können und feinen Nuancen seine Rolle. In zwei Jahren Zwangspause haben sie nichts verlernt. Ein rundum gelungener Theaterabend, den Hans Hinterholzer und Franz Kapfhammer musikalisch untermalen und für den ein flotter kulinarischer Service einen angenehmen Rahmen ohne langatmige Bewirtungspausen bildet.

Weitere Vorstellungen

gibt die Theaterbühne im Gasthof zur Post in Warngau am Freitag, 14. Oktober, um 20 Uhr, am Sonntag, 16. Oktober um 14 und 19 Uhr, am Donnerstag, 27. Oktober, Freitag, 28. Oktober, und Samstag, 29. Oktober, jeweils um 20 Uhr. Karten zum Preis von 15 Euro gibt es im Vorverkauf bei Auto Schwarzer (Tischreservierung inklusive) oder an der Abendkasse.

