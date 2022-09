In Schlangenlinien unterwegs: Betrunkener kracht Wagen in die Seite

Teilen

Auf der Kreisstraße auf Höhe Allerheiligen (Archivbild) ist ein betrunkener Autofahrer in einen anderen Wagen gekracht und schließlich in der Wiese gelandet. © Thomas Plettenberg

In Schlangenlinien war ein Autofahrer am Sonntagmittag in Warngau unterwegs. Als ein anderer Fahrer ihn überholte, krachte er dem Wagen in die Seite.

Warngau - Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagmittag in Warngau auf der Kreisstraße MB10 bei Allerheiligen einen Unfall gebaut.

Wie die Polizei meldet, war ein 49-jähriger Holzkirchner gegen 13.45 Uhr mit einem Hyundai auf der Kreisstraße in südlicher Richtung unterwegs. Weil er dabei immer wieder abbremste und in Schlangenlinien fuhr, entschloss sich ein 44-jähriger Warngauer, der mit seinem VW samt Anhänger hinter dem Hyundai fuhr, schließlich zum Überholen.

Das Pkw-Gespann war gerade auf Höhe des Wagens, als der 49-Jährige plötzlich abermals nach links zur Schlangenlinie ausscherte. Er krachte in die rechte Seite des überholenden VW. Dabei erschrak der Hyundai-Fahrer so sehr, dass er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße abkam und in eine Wiese fuhr, berichtet die Polizei. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die bat den Holzkirchner noch an der Unfallstelle zum Atemalkoholtest, der einen Wert deutlich jenseits der 1,1-Promille-Grenze ergab. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher. Den 49-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit war und musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 2000 Euro.

ag