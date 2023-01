Jahresvorschau Warngau: Per Shuttle zur Arbeit, per Radl zum Sport

Von: Katrin Hager

Mehr Platz für Gewerbe: Die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets Birkerfeld soll 2023 endlich baureif werden. Auch die ÖPNV-Anbindung ist Thema. © Max Kalup

Ein Jahr im Zeichen der Infrastruktur steht der Gemeinde Warngau bevor. Über den Planungsstand hinauskommen dürften 2023 aber die wenigsten der Großprojekte.

Warngau – 2023 kommt auf die Gemeinde Warngau viel Planungsarbeit zu. Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG) spricht im Ausblick über die größten Projekte, die heuer anstehen.

Feuerwehrhaus

Das Feuerwehrhaus in Oberwarngau soll am Kapellenfeld, in der Nachbarschaft von Hackschnitzel-Heizkraftwerk und Kita, neu gebaut werden – so viel steht inzwischen fest. „Das ist das drängendste Thema“, sagt Thurnhuber. Ein Schallschutzgutachten sei beauftragt. Für Objekt- und Ausführungsplanung schwebt dem Rathauschef eine Zusammenarbeit mit einem Komplettdienstleister wie der BayernGrund vor, der sich ab der Baureife des Grundstücks bis zur schlüsselfertigen Übergabe um das Projekt und die EU-weite Ausschreibung kümmert. „Das könnte das Rathaus entlasten“, hofft Thurnhuber.

Für den alten Standort gibt es Überlegungen, die Salzstreuer des Winterdienstes – den die Gemeinde an private Dienstleister vergeben hat – hier zentral unterzubringen. Ein gemeindlicher Bauhof ist in Warngau weiter kein Thema. „Wir brauchen keinen Bauhof“, findet Thurnhuber. „Damit kann man viel Geld verbrauchen, es wird aber nichts besser.“

Kinderbetreuung

Auch wenn die Erweiterung der Kita am Kapellenfeld abgeschlossen ist und die Großtagespflege im ehemaligen Lehrerwohnhaus neben der Grundschule Warngau Anfang des Jahres den Betrieb aufnimmt: Die Kinderbetreuung bleibt in Warngau Großbaustelle. Nicht nur wegen des Umbaus von Kindergarten und Krippe am Bergfeld in Oberwarngau, den die Kirche plant. In Wall wird die Kinderbetreuung komplett neu aufgestellt. Die Gemeinde ist von der Idee abgekommen, den Kindergarten am bestehenden Standort auszubauen, um dort eine Mittagsbetreuung für die benachbarte Grundschule unterzubringen, die derzeit in ein Übergangsquartier ausgelagert ist. Die Platzkapazitäten reichen dafür am bisherigen Standort aber nicht aus. Deshalb nimmt die Gemeinde einen Neubau des Waller Kindergartens mit Krippe ins Visier. Sie hat dafür ein Grundstück in der Nähe der Waldkindergartengruppe im Bereich des Sportplatzes angeboten bekommen, berichtet Thurnhuber, ist für weitere Angebote aber aufgeschlossen. Der bisherige Kindergarten würde dann komplett für die Mittagsbetreuung zur Verfügung stehen. Ein Vorteil, wenn ab 2026 der bundesweite Rechtsanspruch auf Betreuungsplätze für Grundschüler kommt.

Gewerbegebiet

Die Baureife neuer Gewerbeflächen im Birkerfeld II bei Lochham, östlich des bestehenden Gewerbegebiets, hat 2022 auf sich warten lassen. Die Gemeinde ließ den Kampfmittelräumdienst das Areal auf gefährliche Altlasten durchkämmen, ein Verkehrsgutachten ist beauftragt. „Auch im Naturschutz gibt es noch einiges zu klären“, erläutert Thurnhuber. „Ich hoffe, dass wir 2023 den Satzungsbeschluss fällen können.“ Das würde die Baureife bedeuten.

ÖPNV

Das neue Gewerbegebiet soll nicht nur grüner werden – es soll auch besser an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angebunden werden. „Der RVO fährt das Gewerbegebiet bisher zwar an, aber sehr selten.“ Thurnhuber kann sich vorstellen, dass die Gemeinde zusammen mit Firmen einen Shuttleverkehr für Pendler zwischen dem Holzkirchner Bahnhof und dem Birkerfeld einrichtet. Ein Anschluss an den Hoki-Rufbus der Marktgemeinde ist für ihn kein Thema: „Das bringt nix, wenn der dann über Kleinhartpenning zum Bahnhof fährt“, meint Thurnhuber, „wir brauchen die kurze Strecke zwischen dem Bahnhof und dem Gewerbegebiet.“ Der Hoki-Bus sei auf Holzkirchner Belange zugeschnitten. „So ehrlich muss man sein. Man kann nicht erwarten, dass Holzkirchen die Infrastrukturprobleme von Warngau löst.“

Radwegenetz

Auch der Radverkehr wird Warngau 2023 beschäftigen. Nachdem die schnelle Raddirektverbindung von Otterfing bis an den Tegernsee bei der Standortmarketinggesellschaft (SMG) des Landkreises und jetzigen Regionalentwicklung Oberland (REO) bislang nicht greifbar geworden ist, will die Gemeinde selbst – auf deren Fluren mit fast acht Kilometern der größte Abschnitt verlaufen würde – bei der Planung wieder den Lenker in die Hand nehmen. „Die Gemeinden müssten den Grund kaufen, und der Bund baut aus – das wäre der richtige Weg“, meint Thurnhuber. Noch Ende Dezember hatte er einen Ortstermin mit dem Staatlichen Bauamt Rosenheim. „Wir wollen versuchen, die Gemeinden zusammenzuholen“, so Thurnhuber. „Wir wollen die Vorplanung mit den Straßenbauingenieuren und in enger Abstimmung mit dem Bund angehen.“ Ein Teilstück von Kreuzstraße bis Reitham ist im Bundesverkehrswegeplan enthalten. „Von Reitham bis Oberwarngau soll dann der nächste Abschnitt werden.“ Der Anschluss an Holzkirchen wäre entlang der Bahngleise denkbar.

Auch ein Ansinnen aus der Bürgerversammlung soll Fahrt aufnehmen: ein Radweg von Oberwarngau zum Sportplatz, damit insbesondere die Kinder sicher zum Training radeln können. „Das hätte ich gern 2023 im Rahmen der Straßenbauprojekte erledigt“, sagt der Rathauschef, „wir müssen aber die Förderung abwarten.“ Realistischerweise dürften die Planung und der Durchlauf des Förderantrags dieses Jahr in Anspruch nehmen und der Bau wohl erst 2024 beginnen.

Heizhaus

Steigende Energiepreise und unberechenbare Quellländer machen regionale, nachhaltige Energiequellen umso attraktiver. Die Gemeinde Warngau überlegt, ihr Nahwärmenetz auszubauen, das vom Hackschnitzel-Heizkraftwerk am Kapellenfeld gespeist wird. „Unsere Wärmekunden sieht man jetzt lächeln, auch wenn der Anschluss damals ein bisschen teurer war als der Gasanschluss“, stellt Thurnhuber fest. „Wer damals der Nachhaltigkeit den Vorzug gegeben hat, hat heute auch einen wirtschaftlichen Vorteil.“ Die Gemeinde hat Rückmeldung von etwa 25 Interessenten aus Riedstraße und Kirchweg bekommen. 2023 will sie eruieren, ob und wie der Anschluss technisch und wirtschaftlich darstellbar ist.

