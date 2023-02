Junger Waakirchner will auf B 318 einfahren und übersieht vorfahrtsberechtigten Ford

Hoher Sachschaden, aber glücklicherweise keine Verletzten: Im morgentlichen Berufsverkehr kam es am Dienstag (28. Februar) auf Höhe der Reithamer Tankstelle zu einem Unfall auf der B 318.

Warngau - Der Unfall ließ beim Vorbeifahren Schlimmeres ahnen, glücklicherweise blieben die Beteiligten aber doch unverletzt. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein junger Waakirchner am Dienstag (28. Februar) gegen 8 Uhr beim Einfahren auf die B 318 die Vorfahrt missachtet.

Der Zusammenstoß ereignete sich auf Höhe der Tankstelle Schwarzer bei Reitham. Ein 45-Jähriger aus Buttenwiesen befuhr mit seinem Ford die B 318 von Tegernsee kommend in Richtung Holzkirchen. Zur gleichen Zeit näherte sich ein 19-jähriger Waakirchner mit seinem BMW auf der Gemeindestraße, von Piesenkam kommend, der Einmündung in die Bundesstraße und schickte sich an, nach links in Fahrtrichtung Holzkirchen abzubiegen.

Beim Einfahren übersah der Waakirchner den vorfahrtsberechtigten Buttenwiesener, die Fahrzeuge stießen zusammen.

Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 22 500 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde die Straßenmeisterei Hausham herangezogen.

Weitere Unfälle bereits am Samstag

Unweit der Unfallstelle war es bereits am Samstag (25. Februar) zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei befuhr ein 74-jähriger Warngauer gegen 7 Uhr mit seinem landwirtschaftlichen Arbeitsgerät (Welte) von der B 318 kommend einen Wiesenweg nach Allerheiligen. Aufgrund des Schnees rutschte das Gefährt vom Weg ab und kippte auf die linke Seite in die Wiese. Der 74-jährige Warngauer blieb unverletzt. Aufgrund der dicken Schneedecke entstand kein Flurschaden, auch das Arbeitsfahrzeug blieb unbeschädigt.

Viel Glück hatte eine 41-jährige Münchnerin am Samstagabend gegen 23.20 Uhr auf der B 13. Laut Polizei befuhr sie mit ihrem BMW die B 13, von Holzkirchen kommend in Fahrtrichtung Bad Tölz. Zwischen Leithen und Grasberg fiel plötzlich aufgrund der Schneelast ein Baum über die Fahrbahn. Die BMW-Fahrerin konnte laut Polizei gerade noch unter dem herabfallenden Baum durchfahren. Sie blieb unverletzt. Doch es war sehr knapp: Der rechte Außenspiegel ihres Fahrzeugs wurde bei dem Unfall beschädigt. Schaden: 500 Euro.