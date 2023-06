Wasser versickert schlecht: Gemeinde muss Überschwemmungen in Neubaugebiet verhindern

Von: Katrin Hager

Erweiterungspläne: Bei der Ausweisung des neuen Birkerfelds II östlich des bestehenden Gewerbegebiets an der B318 kämpft die Gemeinde mit dem Untergrund. Der Gemeinderat hat nun die Vorgaben für die Entwässerung konkretisiert. grafik: Archiv © MM-Archiv

Die Gemeinde Warngau will ihr Gewerbegebiet am Birkerfeld erweitern. Doch die schlechten Sickereigenschaften machen die Bebauung anfällig für Starkregen-Ereignisse. Die Gemeinde will ihre Hausaufgaben mit einem Entwässerungskonzept erledigen.

Warngau – Geht’s dem neuen Gewerbegebiet der Gemeinde Warngau nass nei? Das will die Gemeinde tunlichst verhindern – auch wenn der Untergrund der geplanten Erweiterung des Birkerfelds schlechte Sickereigenschaften aufweist und deshalb bei Starkregen schnell „Land unter“ droht. Der Gemeinderat hat nun nach Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt die Vorgaben im Bebauungsplan, der Baurecht auf den rund elf Hektar schaffen soll, weiter angepasst.

Das bestehende Gewerbegebiet Birkerfeld I soll östlich angrenzend in etwa verdoppelt werden: Elf Hektar werden im Birkerfeld II ausgewiesen. Dass die Aufnahmefähigkeiten des Bodens in dem Bereich zu wünschen übrig lässt, ist bekannt. Sie ließ die Ausweisung stocken, die noch der alte Gemeinderat Anfang 2020 auf den Weg gebracht hatte. „Wir mussten umplanen“, sagt Bürgermeister Klaus Turnhuber (FWG) auf Nachfrage. „Deshalb hat es sich verzögert.“

Die Gemeinde plant auch deshalb ein „grünes“ Gewerbegebiet mit einem hohen Anteil unversiegelter Flächen und begrünten Dächern, von denen Niederschlag zeitversetzt abläuft und nicht auf einen Schlag. Auch andere Dachformen sollen den künftigen Bauherren ermöglicht werden – sofern sie anderweitig dafür sorgen, dass auch heftige Niederschläge nicht für eine Überschwemmung sorgen.

Ein gemeinsames Entwässerungskonzept für öffentliche und private Flächen soll die Planung ins Trockene bringen. In der Ostecke des neuen Gewerbegebiets soll ein zentrales Sickerbecken entstehen, seitlich der Straßen sollen Rigolen Niederschläge fassen. Nach einer Arbeitssitzung mit Andreas Holderer vom zuständigen Wasserwirtschaftsamt Rosenheim hat der Gemeinderat nun die Vorgaben konkretisiert und jeweils einstimmig abgesegnet.

So schreiben der Flächennutzungs- und der Bebauungsplan künftig vor, dass auf den Parzellen zwingend Rückhaltevorrichtungen mit einem Fassungsvermögen von 20 Kubikmetern pro 500 Quadratmeter Grundstücksfläche vorzuweisen sind, um den Abfluss ins zentrale Versickerbecken auf maximal zwei Liter pro Sekunde je 1000 Quadratmetern Fläche zu drosseln. Das Rückhaltevolumen der Retentionsschicht auf begrünten Dächern wird angerechnet.

Noch einige weitere Konkretisierungen hat der Gemeinderat an den Vorgaben vorgenommen. So wird im Flächennutzungsplan die Solaranlagenpflicht näher definiert, um eine schadstofffreie und unabhängige Energiegewinnung im Sinne der Nachhaltigkeit zu befördern. Mindestens 50 Prozent der nutzbaren Dachflächen sind mit Photovoltaik auszustatten.

Das Gewerbegebiet soll, wie berichtet, in Parzellen von 2500 Quadratmetern vermarktet werden, die auch auf 1250 Quadratmeter geteilt oder auf 5000 Quadratmeter verdoppelt werden können. Sorge, dass die Vermarktung unter der Hochwasserproblematik leiden könnte, hat der Rathauschef nicht.

Auch wenn die Schutzmaßnahmen kosten: „Wenn man sonst alle zwei Jahre absäuft, wird man nicht froh.“ Die Gemeinde wolle dafür beim Bodenrichtwert von rund 300 Euro bleiben. Die Vermarktung sei ohnehin auf etwa zehn Jahre ausgelegt, nicht auf schnelles Wachstum, betont Thurnhuber. Und die Nachfrage durch Unternehmen sei weiter da – trotz gestiegener Kreditzinsen und Baukosten. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, versichert der Rathauschef. Er hofft, dass der Bebauungsplan im Oktober oder November satzungsreif verabschiedet werden kann.

