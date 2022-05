Kiesgrube Warngau: Droht ein „Verfüllstofftourismus“?

Von: Katrin Hager

Große Kiesgrube: An Ahornallee und B 318 (r.) nördlich von Warngau will ein Recyclingunternehmen künftig auch Z 1.2-Material verfüllen. Was das bedeutet, will sich der Gemeinderat lieber erst genau erläutern lassen. © Thomas Plettenberg

Die Kiesgrube an der B318 hat dem Gemeinderat Warngau schon viel Bauchgrummeln bereitet. Nun plant das Recycling-Unternehmen, die Nutzung auszubauen. Der Gemeinderat fordert erst einmal mehr Aufklärung.

Warngau – Seit mehr als zehn Jahren ist der Betrieb in der Kiesgrube an Ahornallee und B 318 nördlich von Oberwarngau dem Gemeinderat ein Dorn im Auge. Denn dort wird längst nicht nur Kies abgebaut. Ein Recycling-Unternehmen bereitet in einer Brech- und Siebanlage Schutt, Aushub und Abbruchmaterial auf und lagert diesen zwischen. Das Landratsamt erteilte dafür nach dem Immissionsschutzgesetz den Segen – ohne Wissen der Gemeinde, was im Gemeinderat in der Folge nachhaltig für Misstrauen sorgte.

Nun hat das Unternehmen eine Tektur beantragt. Es sollen weitere 21 000 Kubikmeter Kies abgebaut werden. Zudem will die Firma künftig auch mineralisches Material mit etwas höherem Belastungsgrad mit verfüllen (bis maximal ein Drittel), mit dem sogenannten Zuordnungswert Z 1.2 (eingeschränkter offener Einbau ohne technische Sicherung) statt bisher Z 1.1. Die Firma scheint sich um ein gutes Einvernehmen mit der Gemeinde zu bemühen: Ihr beauftragter Landschaftsplaner erklärte im Antrag, dass die geologischen Voraussetzungen dafür an der Warngauer Kiesgrube gegeben seien. Von sich aus schloss das Unternehmen den – in der Vergangenheit für den Gemeinderat besonders beunruhigenden – Gleisschotter proaktiv aus. Gegen den Vorwurf aus dem Gemeinderat, hier werde mit Sondermüll hantiert, wehrt sich das Unternehmen Result Recycling seit langem.

Doch das Misstrauen im Gemeinderat sitzt tief, insbesondere bei den dienstälteren Gemeinderäten. „Wir können keine Änderung von etwas beschließen, dem wir nie zugestimmt haben“, meinte Reinhard Bücher (Grüne), der für die neuen Mitglieder die bisherige Historie inklusive erfolgloser Gegenwehr umriss. „Die Unterlagen sind für Fachleute – wir sind keine Fachleute“, befand Bücher. „Wir brauchen eine fachliche Beratung durch das Landratsamt, was das für uns bedeuten würde.“ Er warnte vor einem „Verfüllstofftourismus“ nach Warngau und war misstrauisch, weshalb die geologischen Gegebenheiten für Z 1.2-Material erst jetzt und nicht schon früher geeignet gewesen wären. Auch Engelfried Beilhack (CSU) blieb skeptisch. „Wer überprüft da unten überhaupt was? Ich weiß nicht, ob das Landratsamt da immer auf dem Laufenden ist.“ Beim Abbau sei er dafür, sagte Josef Gschwendtner (FWG). „Aber beim Verfüllen muss man aufpassen.“ Florian Rank (FWG) sah die Angelegenheit weniger problematisch. Die Abläufe würden streng überwacht und dokumentiert. „Die gehen pleite, wenn die da Käse reinkippen.“

Gegen die Stimmen von Bücher und Andrea Anderssohn (Grüne) beschloss das Gremium, den Antrag zurückzustellen. Zur nächsten Sitzung will Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG) einen Vertreter des Landratsamts einladen, der dem Gemeinderat die Lage unabhängig erläutern soll.

Der Rathauschef sieht nicht ausschließlich Nachteile in der Tektur, wenn der Betrieb geregelt und kontrolliert abläuft: „Bei Z 1.2 dürfte auch der normale Häuslbauer Aushub anliefern, sonst muss er es weiter wegfahren“, sagt Thurnhuber. „Das ist ein schmaler Grat. Deshalb ist es wichtig, dass wir Klarheit von der Prüfungsbehörde kriegen.“

