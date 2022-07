Nach Müll-Rekord im Landkreis Miesbach: Menge gesunken- Vivo bereitet sich auf Gas-Stopp vor

Von: Jonas Napiletzki

Die Container auf dem Betriebsgelände der Vivo in Warngau waren im Jahr 2021 weniger gefüllt als im Rekordjahr 2020. Auch Sperrmüll und Papier fiel weniger an. © Archiv TP

Die Abfallmenge im Landkreis Miesbach ist wieder aufs Vor-Corona-Niveau gesunken. Die neue Herausforderung der Vivo ist nun die Vorbereitung auf einen Gas-Stopp.

Landkreis – Corona hatte im Pandemie-Jahr 2020 mit einer Rekord-Abfallmenge auch die Container des Kommunalunternehmens Vivo schwer belastet. Insgesamt 67 700 Tonnen Müll waren von der Organisation in Warngau beseitigt und verwertet worden. Darunter fiel etwa Abfall aus Onlinebestellungen und To-Go-Verpackungen aus der Gastronomie. Nun, da der Abfallwirtschaftsbericht fürs vergangene Jahr vorliegt, ist klar: Bei der Vivo ist 2021 wieder Normalität eingekehrt. Vorstand Thomas Frey zufolge sank die Müllmenge – ohne Bio-Reste – auf rund 64 700 Tonnen. „Das entspricht etwa dem Niveau von 2018“, schreibt Frey in seinem Bericht. Im Vergleich zum Rekordjahr 2020 ist das ein Rückgang von 3000 Tonnen oder 4,4 Prozent.

Beseitigungsabfall

Der Rückgang zieht sich durch alle Sorten. So sei die Menge an Abfall zur Beseitigung – also nicht verwertbarer Müll – um rund 900 Tonnen oder 4,5 Prozent gesunken. Dazu zählen etwa Hausmüll, Sperrmüll, Gewerbemüll und Sortierreste.

Frey: „Das Hausmüll-Aufkommen entspricht in etwa der Menge von 2019.“ Auf jeden Landkreisbürger würden rechnerisch rund 118 Kilo entfallen; verglichen mit dem Bayern-Durchschnitt (knapp 147 Kilo im Jahr 2020) ist das ein guter Wert.

Auch die Sperrmüll-Menge sank um 2,8 Prozent, die Menge an hausmüllähnlichem gewerblichen Abfall um zwölf Prozent. Das Gros dieser insgesamt 19 680 Tonnen wurde thermisch behandelt, also verbrannt. Übrig blieben lediglich 770 Tonnen nicht brennbarer Baustellenabfall.

Wertstoffe

Zur Verwertung sammelt die Vivo Biomüll, Grüngut, Papier, Glas, Verpackungen und Textilien getrennt. Hinzu kommen „sperrige Materialien“ wie Altholz, -metall, Elektrogeräte und Mineralien. Die Gesamtmenge von 45 218 Tonnen lag zuletzt 4,6 Prozent unter dem Wert des Jahres 2021. Frey erklärt das in seinem Bericht mit nachlassenden Corona-Auswirkungen. „2020 war ein außergewöhnliches Jahr – nie zuvor sind ähnlich viele Wertstoffe erfasst worden“, erinnert der Vivo-Vorstand an das Rekordjahr.

Besonders stark sanken die Menge an Altholz (9,9 Prozent) und die Elektrogeräte (10,2 Prozent). „Das sind ausgerechnet die Wertstoffe, die im Vorjahr besonders stark zugelegt hatten“, erklärt Frey. Auch die Menge an Textilien verzeichnete einen Rückgang von 16,2 Prozent und der Trend sinkender Altpapiermengen setzte sich 2021 wieder fort. Während sich Kartonagen deutlich vermehrten, sank der Teil an Zeitungen und Illustrierten, was unterm Strich zu einem Papier-Rückgang von 3,2 Prozent führte. Die Verwertungsquote liegt laut Frey mit 73,9 Prozent bei Haushaltsabfällen etwa sieben Prozentpunkte über dem bayerischen Durchschnitt.

Problemmüll

Problemabfälle, etwa aus dem Müll-Mobil oder den Wertstoffhöfen und dem Zentrum in Warngau legten insgesamt um sechs Tonnen auf 92 zu. „Eine normale Schwankung“, sagt Frey.

Pro-Kopf-Aufkommen

Obwohl im Jahr 2021 die Gesamtmüllmenge wieder auf Vor-Corona-Niveau zurückgekehrt ist, erkennt Frey eine – „von einigen Schwankungen abgesehen“ – Tendenz nach oben. Dieser Trend setze sich mindestens seit 2016 fort. Und während die Menge des Hausmülls im Landkreis unter dem Bayern-Schnitt liegt, ist das gesamte Abfall-Aufkommen inklusive verwertbarem Müll und Sperrmüll mit 611 Kilo pro Einwohner deutlich über dem Landes-Durchschnittswert (505 Kilo pro Einwohner und Jahr).

Unternehmen

Durchschnittlich beschäftigte die Vivo im vergangenen Jahr 118 Mitarbeiter. Mit zwölf Fahrzeugen werden täglich über 7300 Tonnen geleert. Die Zahl der Mitarbeiter blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert, während sich die Abfallmenge von 74 972 auf 75 820 Tonnen erhöhte.

Im vergangenen Jahr erzielte das Kommunalunternehmen ein positives Betriebsergebnis von rund zwei Millionen Euro. Das Plus von 6,58 Millionen Euro im Vorjahresvergleich erklärt Frey mit den 2021 aufgebauten Rückstellungen für die Sanierung der ehemaligen Mülldeponie in Hausham und gestiegenen Erlösen aus der Vermarktung von Wertstoffen.

Drohender Gas-Stopp: Vivo ist gerüstet

In ihrem Risikomanagement greift die Vivo die „Gefährdung der Leistungsfähigkeit durch Energieengpässe“ auf – und nimmt damit Bezug auf das Szenario eines kompletten Gas-Stopps. Auf Nachfrage erklärt Vivo-Chef Thomas Frey, das Kommunalunternehmen stütze seine Versorgung auf mehrere Säulen. In Warngau gibt’s ein Gas-Blockheizkraftwerk, das Strom und Wärme erzeugt. „Bei einem Gas-Stopp würde das ausfallen“, sagt Frey. Deshalb arbeite die Vivo aktuell daran, einen weiteren bestehenden Gaskessel auch mit Öl befeuern zu können. „Beim Öl gehen wir von keinem Engpass aus.“ Der fehlende Strom würde nach Rücksprache mit dem Energieversorger extern zugeliefert, allerdings zu den dann geltenden Konditionen – und nicht zu den Preisen aus aktuellen Verträgen.

Auch eine Biogasanlage gibt es auf dem Betriebsgelände. Sie speist ihren Strom derzeit ins öffentliche Netz ein. „Wir arbeiten daran, den erzeugten Strom dann auch selbst nutzen zu können“, sagt der Vivo-Vorstand.

Für das Gewerbegebiet Birkerfeld, das die Vivo mit Strom und Wärme versorgt, setzt Frey im Notfall auf eine Öl-Spitzenkesselanlage, die er dann im Winter durchlaufen lassen will. „Das würde ausreichen, um das komplette Gewerbegebiet zu versorgen – auch ohne Gas.“ Mit diesen Maßnahmen sieht Frey die Vivo für einen Gas-Stopp gerüstet. nap

