Landwirt (69) stürzt in Silo: Hubschrauber fliegt Schwerverletzten in Klinik

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Wall

Schwere Verletzungen zog sich ein 69-jähriger Landwirt zu, als er am Samstag (26. März) auf einem Bauernhof in Wall (Gemeinde Warngau) in einen Siloturm stürzte. Die Rettungskräfte betteten den Verunglückten in eine Schleifkorb-Trage, der Heukran hievte ihn aus dem Silo.

Wall – Die Waller Feuerwehr hatte es nicht weit. Kommandant Bernhard Weingand und seite 20 Einsatzkräfte wussten am Samstagabend (26. März) sofort, wer ihre Hilfe brauchte. Der Einsatzort, die Hofstelle Lehner, liegt keine 200 Meter vom Feuerwehrhaus entfernt; auf der Hofstelle befindet sich ein kleiner Wertstoffhof des kommunalen Abfallentsorgers VIVO.

Der verunglückte Landwirt war lange selber Mitglied der Wehr, sein 36-jähriger Sohn gehört aktuell zur aktiven Truppe. Sein Fachwissen bei der Erstversorgung des Vaters bewahrte das Unfallopfer womöglich vor schlimmeren Folgen des Unglücks.

Um 18.18 Uhr gingen die Alarmpiepser. Wie die Polizei Holzkirchen mitteilt, war der 69-jährige Landwirt bei Arbeiten in der Tenne des landwirtschaftlichen Anwesens etwa fünf Meter tief in den Siloturm gestürzt. Der insgesamt etwa acht bis neun Meter hohe Betonturm ist von außen kaum zu sehen, sein unterer Bereich liegt einige Meter unter Bodenniveau. Nach Angaben Weingands befand sich noch Futter für den Milchviehbetrieb im Silo, die Silage dürfte den Aufprall etwas gedämpft haben. Warum der Mann in die Tiefe stürzte, ist unklar. Hinweise auf Fremdverschulden liegen laut Polizei derzeit keine vor.

Sohn hört die Hilferufe des Vaters

Durch Rufen machte der Verunglückte auf sich aufmerksam. Glücklicherweise hörte der Sohn die Hilferufe. Mit einer Leiter stieg er zu seinem Vater ab und wusste, dass er es angesichts möglicher innerer Verletzungen besser nicht riskiert, das Unfallopfer selbst aus der Grube zu holen. „Er hat das einzig Richtige gemacht und Hilfe angefordert“, lobt Weingand, der als Einsatzleiter fungierte, „in der Situation geht es nicht besser.“

Die Feuerwehr setzt eine eigene Leiter in das Silo. „So konnten Rettungsdienst und Notarzt absteigen“, berichtet der Kommandant. Vorsorglich wurden die Kameraden aus Wies und Holzkirchen, deren Rüstwagen „einer riesigen Werkzeugkiste gleichkommt“ (Weingand), sowie ein Drehleiter-Team aus Miesbach in Marsch gesetzt. Die zusätzlichen Gerätschaften wurden aber nicht gebraucht. Insgesamt waren 60 bis 70 Feuerwehraktive ausgerückt.

Sanitäter und Notarzt betteten den Verletzten auf eine Vakuum-Matratze und packten ihn in eine Schleifkorbtrage. Um den Verunglückten nach oben zu hieven, bediente der Sohn den über dem Silo fest installierten Heukran. „So konnten wir die Schleifkorbtrage vorsichtig nach oben hieven“, berichtet Weingand. Gegen 19.45 Uhr war der Einsatz beendet.

Der Verletzte war ansprechbar. Die Schwere der Verletzungen ist unklar. Nach ersten Informationen brach sich der 69-Jährige ein Bein. Ein Rettungshubschrauber flog ihn zu weiteren Untersuchungen in die Unfallklinik Murnau.

