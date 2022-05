Platz für Kinder und Familie: Lehrerhaus in Warngau könnte zum Zentrum von Tagespflege werden

Von: Katrin Hager

Könnte ein Familienzentrum werden: das alte Lehrerhaus in Warngau. © TP

Die Gemeinde Warngau hat die Weichen für die Umnutzung des Lehrerhauses gestellt. Auch eine Infoveranstaltung zum Projekt der Großtagespflege steht im Raum.

Warngau – Flexibel vom Baby bis zum Schulkind, in familienähnlicher Struktur statt größerer Gruppe: Tageseltern sollen ab September auf selbstständiger Basis in einer Großtagespflege die Betreuungsplatz-Landschaft in der Gemeinde Warngau ergänzen (wir berichteten). Die Gemeinde will selbstständigen Tageseltern dafür das alte Lehrerwohnhaus neben der Grundschule Warngau zur Verfügung stellen, wo maximal 16 Betreuungsplätze angeboten werden können. Nun hat der Gemeinderat baurechtliche Weichen für das Projekt gestellt.

Damit die Kinderbetreuung im alten Lehrerhaus einziehen darf, muss die Gemeinde einen Bauantrag auf Nutzungsänderung vom Wohnhaus zur Großtagespflege stellen. Diesen Antrag hat der Gemeinderat jetzt abgesegnet. Der Antrag umfasst auch eine Nutzungsänderung zu einem Familienzentrum, das der ganzen Familie von werdenden Eltern bis Großeltern als Anlaufstelle für Rat und Tat sowie als Treffpunkt dienen könnte. Wie berichtet, gibt es dafür eine vielversprechende Initiative, entschieden ist darüber noch nicht. Für Diskussionsstoff sorgte aber nur ein bauliches Detail: eine neue Außentreppe an der Südfassade.

Antrag geht nun ans Landratsamt

Die muss entstehen, damit das alte Lehrerhaus auch sinnvoll genutzt werden kann, erläuterte Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG) im Gemeinderat. Ohne diesen weiteren Fluchtweg wäre die Nutzung im Obergeschoss auf zehn Personen begrenzt. „Wir wollen das Haus mit Leben füllen“, machte Thurnhuber deutlich, „und nicht beim elften sagen, du darfst nicht mehr rein.“

Am Bedarf gab es keine Zweifel, an der Ausführung schon. Michael Spannring (Grüne) appellierte abzuwägen, ob nicht andere Varianten besser wären, auch wenn dies teurer würde – zumal an der prominent gelegenen Fassade. „Wir versuchen, die Kosten sehr flach zu halten“, argumentierte dagegen Thurnhuber. Die Treppe soll vom bestehenden Balkon herabgeführt werden. Hans Gillhubers (Draxlhamer Liste) Nachfrage nach Umbaukosten konnte Thurnhuber noch nicht beantworten, erst gehe es um den Bauantrag. „Eins nach dem anderen.“ Der Gemeinderat billigte den Bauantrag gegen die Stimme Gillhubers. Die Gemeinde reicht den Antrag nun beim Landratsamt ein.

Suche nach Tageseltern bereits abgeschlossen

Die Suche nach Tageseltern, die in der Großtagespflege einsteigen, ist derweil abgeschlossen, berichtet Andrea Anderssohn (Grüne) auf Anfrage unserer Zeitung; die Dritte Bürgermeisterin hat das Projekt koordiniert. Drei Bewerbungen von Tageseltern liegen der Gemeinde vor. Die Vorstellungsgespräche sind schon gelaufen. Die Auswahl, wer den Zuschlag bekommt, in der neuen Großtagespflege im alten Lehrerhaus Kinder zu betreuen, soll demnächst fallen, teilt Anderssohn mit. „Das muss jetzt zügig erfolgen, damit die Bewerber noch Zeit haben, sich auf die neue Aufgabe einzustellen und ihre bisherige Stelle zu kündigen.“ Auch bei der Einrichtung des alten Lehrerhauses sollen sie noch mitreden können.

Eltern fragten bereits immer wieder nach, wann man sich für die Großtagespflege anmelden könne, berichtet Anderssohn. „Da die Tageseltern selbstständig arbeiten, läuft die Anmeldung direkt bei ihnen. Sie entscheiden selbst, mit wem sie einen Vertrag schließen.“ Wenn feststeht, wer Tagesmutter oder -vater in der Großtagespflege Warngau wird, will die Gemeinde eine Infoveranstaltung organisieren. ag

