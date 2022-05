Marstaller-Erweiterung: Bauantrag bekommt den Segen

Von: Katrin Hager

Die Marstaller-Werkstätten in Osterwarngau wollen erweitern. © Thomas Plettenberg

Der Warngauer Gemeinderat hat dem Bauantrag für die Erweiterung der Marstaller-Werkstätten in Osterwarngau jetzt den Segen der Gemeinde erteilt. Ein Detail ist manchem aber noch ein Dorn im Auge.

Warngau – Am Ortsrand von Osterwarngau soll sich Großes tun: Ein fast 40 Meter langer Neubau an der Westseite des bestehenden Firmensitzes soll Platz schaffen für weitere Entwicklungs- und Produktionsflächen, Büros, ein Ladengeschäft sowie ein kleines Tagescafé für die Kundschaft –nebst einer Tiefgarage mit 21 Stellplätzen sowie einem Heizhaus für eine Hackschnitzelheizung. Über einen Verbindungsbau mit Flachdach dockt der Neubau an den Bestand an, nach Westen hin sollen künftig Bäume und Sträucher den Ortsrand abgrenzen. Der bestehende Stadel an der bisherigen Südwestecke des Areals zur Straße weicht der Erweiterung. Ein klares Bekenntnis der Eigentümerfamilie Läuger für den Standort der Marstaller-Werkstätten, die hier seit 1943 sitzen und bekannt sind für hochwertige Lederwaren.

Während das Verfahren zur Aufstellung einer Einbeziehungssatzung, die Baurecht für das Projekt schaffen soll, noch läuft, lag dem Gemeinderat nun der Bauantrag vor. An der Planung des Schlierseer Architekten Johannes Wegmann, die mit dem Kreisbauamt abgestimmt worden war, hat sich nichts geändert, seit sie im Dezember im Gemeinderat vorgestellt wurde. Ein Dorn im Auge war einigen Mitgliedern des Gremiums damals das Flachdach auf dem Verbindungsbau zwischen Neu- und Altbau: Manch einer wünscht sich ein vermeintlich regionaltypischeres Satteldach. „Ich finde schade, dass man sich da keine Gedanken gemacht hat“, monierte Anton Bader (FWG) auch nun, „das schaut nix gleich.“

Ernst Bauer vom technischen Bauamt der Gemeinde erinnerte daran, dass an dieser Stelle eine optische Zäsur gewollt sei. Dies soll verhindern, dass die mächtigen Baukörper optisch zu einer wuchtigen Masse verschmelzen. Josef Gschwendtner (FWG) brachte als Vorschlag zur Güte eine Holzverschalung für den Verbindungsbau ins Gespräch, wie sie auch am großen Neubau zu finden sein wird. „Das würde den Betonblock optisch abmildern“, stimmte Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG) ein, der die Anregung aufnehmen will. „Das haben wir in der Satzung noch in der Hand.“ Michael Spannring (Grüne) warb indes für Vertrauen in den renommierten Architekten: „Dass wir mit unserem weniger großen Sachverstand das schnell, schnell einfach anders sehen, das finde ich nicht richtig.“ Die Anregung könne ja mit Architekt und Bauherr abgestimmt werden.

Mehr Platz für Produktion und Entwicklung, einen Laden und ein Tagescafé: Die Marstaller-Werkstätten in Osterwarngau planen einen Neubau. © Architekturbüro Johannes Wegmann

Alles in allem hatte der Gemeinderat gegen die Planung für die Erweiterung der Marstaller-Werkstätten aber nichts einzuwenden – im Gegenteil, das Projekt ist durchaus willkommen. Das Gremium erteilte dem Bauantrag daher einmütig das gemeindliche Einvernehmen – ebenso wie dem separaten Bauantrag für das Heizhaus, das auf gut 21 mal acht Metern Grundfläche nördlich des Neubaus vorgesehen ist.

ag