Angetrunkener flüchtet - kommt aber nicht weit

Warngau – Ein Wiesseer ist am Dienstagnachmittag auf der B 318 bei Warngau in den Gegenverkehr geraten. Nach dem Unfall trat er die Flucht an – kam allerdings nicht weit.

Wie die Polizei Holzkirchen berichtet, fuhr eine Miesbacherin (25) gegen 14.40 Uhr gerade in Richtung Holzkirchen, als etwa auf Höhe der Ahornallee – außerhalb des Baustellenbereichs der Tieferlegung – ein entgegenkommender Skoda zu weit auf ihre Spur geriet. Der Skoda streifte ihren Nissan. Der Fahrer fuhr einfach weiter.

Ein unbeteiligter Autofahrer konnte sich allerdings dessen Kennzeichen merken. Als die Polizei den Wiesseer kurze Zeit später stellte, war der Grund für die Flucht schnell erkannt: Er hatte knapp ein Promille Alkohol im Blut.

Auf den 39-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu: wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Seinen Führerschein behielt die Polizei gleich ein.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 2000 Euro.

ag

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa