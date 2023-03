Nachbarn halten zusammen: Warngau und Valley erteilen Erdgasbohrungen Absage

Von: Christine Merk, Katrin Hager

Teilen

Wochenlang musste 2016 an der heutigen Geothermie in Holzkirchen Erdgas kontrolliert abgefackelt werden (l.). Damals war man bei den Bohrungen auf eine Gasblase gestoßen (Archivbild). © Katrin Hager

Die Nachbarn halten zusammen: Die Gemeinderäre von Warngau und Valley erteilen den Plänen für Erdgasbohrungen in Holzkirchen eine Absage.

Warngau/Valley – Die Nachbarn halten zusammen: Nach Weyarn erteilen auch die Gemeinden Warngau und Valley Erdgasbohrungen zur Erschließung eines Vorkommens im Untergrund von Holzkirchen eine Abfuhr. Das haben die Gemeinderäte am Dienstagabend jeweils einstimmig beschlossen.

650 Millionen Kubikmeter Erdgas werden 4200 Meter unter Holzkirchen vermutet – immerhin genug, um ganz Bayern in einem harten Winter eine Woche lang mit Gas zu versorgen. Die Firma Terrain Energy Germany GmbH plant, das Feld zehn bis 15 Jahre lang anzuzapfen. Ohne Fracking-Technologie, wie Geschäftsführer Marcus Endres versichert hat. Die Marktgemeinde Holzkirchen lehnt eine Kooperation ab, will die Bohrungen verhindern, trotz in Aussicht gestellter Gewinnbeteiligung – vor allem, weil weder Freistaat noch Investor für etwaige Schäden an der Geothermie haften. Die Terrain Energy hat nun für den Claim „Mühlleite“ eine „gewerbliche Aufsuchungserlaubnis zur Förderung von Kohlenwasserstoffen“ beim bayerischen Wirtschaftsministerium beantragt, die das Aufsuchen von Kohlenwasserstoffen zu gewerblichen Zwecken fünf Jahre lang ermöglichen würde. Auch Nachbargemeinden werden dazu gehört, Weyarn hat bereits abgewinkt.

Sorge vor Fracking uns seismischen Risiken in Warngau

Der Warngauer Gemeinderat war sich am Dienstag einig in der Ablehnung; ein Teil des Claims liegt auf Warngauer Flur, die Südgrenze verläuft etwa zwischen Thann und Draxlham, zeigte Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG) auf. „Die Nachbargemeinde betreibt eine Geothermie – das wollen wir in keinster Weise gefährden“, unterstrich er. Eine Schrägbohrung von Warngau aus auf Holzkirchner Flur zuzulassen, wäre „ungeheuerlich“, fand Adolf Schwarzer (CSU). Bei der Suche nach einem Bohrplatz beißt Terrain Energy also auch bei der Gemeinde Warngau auf Granit.

Sie widerspricht der Erteilung einer bergrechtlichen Erlaubnis zu Aufsuchung und Förderung von Gasvorkommen. Es würden Auswirkungen auf die Geothermie Holzkirchen, aber auch auf das Umfeld von Bohrstandorten vermutet, etwa Oberflächenschäden durch Setzungen und mögliche seismische Ereignisse, heißt es in der Stellungnahme. Endres’ Aussage, kein Fracking einzusetzen, traut die Gemeinde offenbar nicht recht: Gerade für unkonventionelle Gasvorkommen werde angenommen, dass „verschiedentlich auch Frackingtechniken zum Einsatz kommen können“.

Geschäftsführer konnte Bedenken in Valley nicht ausräumen

Für Valleys Bürgermeister Bernhard Schäfer (FWG) ist die Sachlage klar: „Die Bohrstelle wäre relativ nahe am Ort Oberlaindern mit seinem Gewerbegebiet und natürlich der Wohnbebauung“, erklärt er auf Nachfrage. Endres habe im Gespräch die Bedenken zu möglichen Risiken nicht ausräumen können.

Als solche benennt der Valleyer Gemeinderat in seiner Stellungnahme etwa seismische Verwerfungen, Umweltschädigungen und Gefahren für die Bevölkerung. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es bei der Förderung zu Störungen und Problemen kommt, die eine weitreichende Umweltschädigung zur Folge haben können.“ Die Bevölkerung in einem dicht besiedelten Gebiet dem Risiko einer Förderung von Kohlenwasserstoffen auszusetzen, sehe die Gemeinde sehr kritisch. In ihrer Ablehnung waren sich die Gemeinderäte fraktionsübergreifend einig.