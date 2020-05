Nachbarschaftshilfe Warngau bekommt Starthilfe

Helfer, die einspringen, wenn’s im gewohnten Alltag hakt: Zu diesem Zweck gründet sich in Warngau eine Nachbarschaftshilfe. Die Gemeinde gibt finanzielle Starthilfe.

Warngau –Die Initiative für eine Nachbarschaftshilfe in Warngau geht auf den Allgemeinmediziner und Warngauer Grünen-Gemeinderat Winfried Dresel zurück. Als Hausarzt machte Dresel immer wieder die Erfahrung, dass es oft nur an Kleinigkeiten fehlt, damit jemand daheim in seinem gewohnten Umfeld bleiben kann. Etwa daran, dass man gerade nicht selbst zum Einkaufen kann, und sei es nur vorübergehend nach einer Operation - wie es etwa einem Ehepaar erging, das schließlich Hilfe von der Nachbarschaftshilfe Schaftlach-Waakirchen bekam.

Inzwischen habe sich einiges getan, berichtete Dresel im Gemeinderat, der die Starthilfe mit 2000 Euro absegnete: Es fanden mehrere Treffen statt, bei denen Interessierte besprachen, wie sich die Nachbarschaftshilfe organisieren kann und soll. Wichtige Starthilfe habe man dabei von der ökumenischen Nachbarschaftshilfe in der Nachbargemeinde Holzkirchen bekommen, berichtete Dresel. Die arbeitet seit Jahren erfolgreich und konnte dabei wichtige Tipps aus der Erfahrung geben, ebenso wie die Seniorenbeauftragte des Landkreises. Am Ende stand die Entscheidung: Für die Nachbarschaftshilfe in Warngau wird ein eigener Verein gegründet.

Die Gründungsversammlung habe inzwischen stattgefunden, informierte Dresel, den die 14 Gründungsmitglieder zum Vorsitzenden wählten. „Anfang März haben wir die Gemeinnützigkeit anerkannt bekommen.“ Danach habe der neue Verein eigentlich an die Öffentlichkeit gehen und eine Versammlung durchführen wollen, bei der man sehen wollte, wie der Anklang der Idee bei weiteren Bürgern ist und welches Aufgabenprofil die Hilfe in der Praxis bekommen soll – doch da funkte schon Corona dazwischen.

Nachbarschaftshilfe Warngau will Lücken im sozialen Netz schließen

Das Engagement der bereits vorhandenen Interessenten, die ehrenamtlich helfen wollen, schmälert das freilich nicht. Corona belege vielmehr, wie wertvoll so ein Netzwerk an Helfern sei, betonte auch Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG). Die Gemeinde gibt mit 2000 Euro Starthilfe, hat der Gemeinderat jüngst beschlossen.

Welche Aufgaben genau die Nachbarschaftshelfer übernehmen, muss sich auch am tatsächlichen Bedarf erst zeigen, erklärt Dresel. Klar ist dabei: Die Nachbarschaftshilfe wird nicht in Konkurrenz zu professionellen Dienstleistern treten. „Es geht darum, die Lücken zu füllen“, bekräftigt Dresel.

+ Initiator Winfried Dresel wurde zum Vorsitzenden gewählt. © privat „Wir basteln gerade an einem Internetauftritt“, erklärte der Vorsitzende. Ein Konto für den Verein muss eröffnet werden, eine Haftpflichtversicherung für die Einsätze der Ehrenamtlichen muss abgeschlossen werden, ein Mobiltelefon als Anlaufstelle und Büromaterial müssen besorgt werden.

Einige Regularien, die bei der öffentlichen Versammlung diskutiert werden sollten, konnten wegen der Corona-Krise nun noch gar nicht ausgemacht werden. Etwa wie der Mitgliedsbeitrag gestaltet werden soll: Einerseits brauche die Nachbarschaftshilfe einen Grundstock. „Aber die Freiwilligen sollen ja nicht noch für ihr Engagement bezahlen müssen“, betont Dresel. Man habe zwar schon viel Unterstützung zugesichert bekommen, etwa vom Lions-Club Miesbach-Holzkirchen. „Aber das Ziel ist, dass wir auf eigenen Füßen stehen“, betonte Dresel. „Es sei denn, der Bedarf an Unterstützung ist so groß, dass man wie in Holzkirchen eine eigene Stelle braucht.“

Sollte sich der Verein dereinst auflösen, fließe auch die Starthilfe an die Gemeinde zurück.

Katrin Hager