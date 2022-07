Nachverdichtung in Wall: Zwei Häuser entstehen auf bebautem Grundstück

Von: Christine Merk

Auf dem Grundstück in Wall, auf dem die schuleigenen Mittagsbetreuung einquartiert ist, soll ein Teil des Gebäudes abgerissen werden. An dessen Stelle kommen zwei neue Häuser. © Thomas Plettenberg

Der Warngauer Gemeinderat hat einen Anbau in Wall befürwortet. Auf dem Grundstück, auf dem die schuleigene Mittagsbetreuung einquartiert ist, sollen zwei Häuser entstehen.

Warngau – Den Innenraum verdichten und auf diese Weise neuen Wohnraum zu schaffen, ist ein städtebauliches Ziel, das sich auch die Gemeinde Warngau gesetzt hat. So stand es für den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung außer Frage, eine bauliche Erweiterung in Wall auf dem Grundstück des Hauses, in dem zurzeit die Mittagsbetreuung für die Kinder der Grundschule einquartiert ist, zu ermöglichen. Wie Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG) auf Nachfrage erklärt, wird ein Teil des bestehenden Gebäudes abgerissen. Beidseitig einer verbleibenden Garage sollen zwei Häuser entstehen.

Bürgermeister zufrieden: „Genau das, was wir favorisieren“

Die Gemeinderäte fanden Gefallen an der Planung. „Innenraumverdichtung ist genau das, was wir favorisieren“, lobte Thurnhuber. ,,Das sieht stimmig aus“, stellte Florian Rank (DL) fest. Leonhard Obermüller (CSU) gab ihm recht und fügte hinzu: ,,Den Innenraum zu verdichten, ist unser Ziel, und der Platz verträgt das auch.“

Um eine solche Bebauung überhaupt zu ermöglichen, musste der Bebauungsplan geändert werden, denn das bestehende Haus liegt außerhalb der Baugrenzen. Der Gemeinderat gab dafür einstimmig grünes Licht. cmh

