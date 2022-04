Neuausschreibung nach Preisexplosion: 72 Prozent höhere Kosten in einem Bereich der Kita-Erweiterung

Von: Katrin Hager

Teilen

Die Baustelle läuft: Bis September soll die Erweiterung der Kindertagesstätte am Kapellenfeld in Oberwarngau abgeschlossen sein. © Thomas Plettenberg

Wegen steigenden Bau- und Rohstoffpreisen hat die Gemeinde Warngau in einem Bereich der laufenden Erweiterung der Kindertagesstätte am Kapellenfeld die Reißleine gezogen.

Warngau – Die Erweiterung der Kita am Kapellenfeld in Oberwarngau um einen Anbau mit einem Gruppen- und einen Bewegungsraum sowie Funktionsräumen könnte eigentlich schon abgeschlossen sein – wäre die Gemeinde als Bauherrin bereit gewesen, jeden Preis zu zahlen. In der Hoffnung, die bereits voriges Jahr deutlich gestiegenen Baupreise zu umschiffen, und weil die Baustofflieferungen nicht fristgerecht zugesichert werden konnten, hatten Rathaus und Gemeinderat das Großprojekt, das 2020 auf 1,242 Millionen Euro geschätzt worden war, voriges Jahr in die Warteschleife geschickt.

2021 wurden in einer Kostenberechnung 1,279 Millionen Euro angesetzt, und erst heuer wurde angepackt. Der Großteil der Gewerke ist bereits beauftragt, die Preissteigerung gegenüber dem Ansatz lag bis März bei rund fünf Prozent (wir berichteten).

Kosten für Heizung und Sanitär steigen um 72 Prozent

Bei der Ausschreibung der Heizungs- und Sanitäranlage erlebte die Gemeinde nun allerdings ein blaues Wunder, als das einzige eingegangene Angebot von zehn beteiligten Firmen eröffnet wurde: Die Kostenschätzung für das Gewerk in Höhe von 62 000 Euro war um 45 000 Euro und damit um satte 72 Prozent überschritten, berichtete Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG) jetzt dem Gemeinderat.

Bei fast 100 000 Euro für Heizung/Sanitär winkte das Rathaus ab: „Wir haben die Ausschreibung durch eine dringliche Anordnung aufgehoben“, berichtete der Rathauschef dem Gemeinderat. Die erneute Ausschreibung wurde angeordnet.

Ansonsten allerdings liegen die Kosten für die Erweiterung der Kita bislang weitgehend im halbwegs grünen Bereich. Tatsächlich sind sie bislang gegenüber der Schätzung von 2020 um summa summarum ein Prozent und nicht die zuletzt befürchteten vier bis fünf gestiegen, wie Ernst Bauer vom technischen Bauamt der Gemeinde im Gemeinderat erklärte. Gewerke, die teurer kommen als geschätzt, halten sich bislang in etwa die Waage mit Gewerken, die günstiger kommen.

Baumeisterarbeiten sinken um 7,6 Prozent

Zuletzt wurden drei Aufträge vergeben. Die Innentüren übernimmt eine Firma aus Rosenheim zum Preis von gut 22 000 Euro, berechnet worden waren dafür 13 000 Euro (plus 72 Prozent). Die Fliesenarbeiten erledigt ein Unternehmen aus Schaftlach zum Preis von rund 9700 Euro (ansatz 8000), die Malerarbeiten ein Betrieb aus Holzkirchen zum Preis von 7000 Euro (Ansatz 8500). Die Bodenbelagsarbeiten führt eine Firma aus Grafing für knapp 22 000 Euro aus (Ansatz 28 000). Auch die Brandmeldeanlage muss erweitert werden, Kosten: gut 6600 Euro. Insgesamt wurden bis dato Aufträge für 1,256 Millionen Euro vergeben.

Was den dicksten Brocken, die Baumeisterarbeiten mit fast 187 000 Euro, betrifft, hatte Bauer gute Nachrichten: Weil weniger Betonstahl als gedacht gebraucht wurde und ein Teil der abgetragenen Dämmung wiederverwendet werden kann, kann das beauftragte Miesbacher Unternehmen knapp 30 000 Euro nachlassen. Die Auftragssumme sinkt damit auf 158 000 Euro – und von neun Prozent über auf 7,6 Prozent unter Berechnung.

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.