20 Wohnungen und einige Sorgen

Von: Katrin Hager

Teilen

Auf dieser Wiese am Warngauer Angerweg sollen drei Mehrfamilienhäuser entstehen. © thomas Plettenberg

Die Weichen für Neubauprojekt „Staiger Anger“ sind gestellt, doch einige Gemeinderäte sorgen sich wegen der Folgen für die Infrastruktur.

Warngau – Das Projekt hat abgespeckt: 20 Wohnungen sollen bei einem Neubauprojekt westlich des Angerwegs in Oberwarngau entstehen – unweit der zu entwickelnden Hofstelle des Hauserbauern ein Stück weiter nördlich. Der Bebauungsplan „Staiger Anger“, mit dem der Gemeinderat im südlichen Bereich näher an der Kreisstraße die Hand auf der Entwicklung behalten will, nimmt Form an. Das Gremium hat den Entwurf nun gebilligt – nicht ohne Gegenstimmen: Die Folgen für die Infrastruktur der Gemeinde bereiten einigen Mitgliedern weiterhin Sorge.

In Oberwarngau an der Ostseite der tiefergelegten B318 ist viel im Umbruch. Am Hauserbauern wird mit dem Bebauungsplan „Angerweg Nord“ Baurecht für eine Nachfolgenutzung mit Wohnen und Gewerbe geregelt, nachdem der landwirtschaftliche Betrieb auf die andere Seite der Bundesstraße aussiedeln will. Neben zwei Einfamilienhäusern östlich davon ist im Süden ein weiteres Großprojekt in Sicht.

Die Eigentümer eines Areals am Staiger Anger wollten dort zunächst 30 Wohnungen in vier Neubauten errichten. Die Gemeinde hätte dafür erst Baurecht schaffen müssen. Doch daraus wurde nichts: Die Eigentümer selbst dampften die Planung auf 20 neue Wohnungen in drei Baukörpern ein, für die an dieser Stelle im Innenbereich grundsätzlich schon Baurecht besteht. Er kam damit dem Gemeinderat zuvor, der bei einer nicht öffentlichen Klausur zur baulichen Entwicklung übereingekommen war, lieber kein Baurecht für 30 weitere Wohnungen auszuweisen, sondern nur besagte 20 Wohnunen in drei Mehrfamilienhäusern zuzulassen. Ein Bebauungsplan soll die weitere Entwicklung und Gestaltung regeln und hat den Bereich mit einer Veränderungssperre belegt (wir berichteten). Nun legte Stephanie Rittinger vom Bauamt der Gemeinde dem Gemeinderat den Entwurf zur Billigung vor – mit der Prämisse, dass prägende alte Bäume im Bereich der Einmündung des Angerwegs erhalten bleiben und den gesetzlichen Anforderungen entsprechend ein Spielplatz eingeplant werden müssen. Auch eine Grundabtretung eines ein Meter breiten Streifens östlich des Angerwegs ist vorgesehen, um die schmale Zufahrt für die künftige Nutzung wappnen zu können – durchgehend bis zum Angerweg Nord. 30 Kfz-Stellplätze entstehen in einer Tiefgarage, weitere oberirdisch – befahrbar von der Taubenbergstraße aus, nicht vom Angerweg.

Die Sorgen um die Infrastruktur betreffen allerdings nicht nur die direkte Zuwegung, wie Stefan Rank (FWG) deutlich machte. Sondern auch die Folgen durch den Zuzug, etwa für Kinderbetreuungsplätze, die die Kommunen vorhalten müssen, aber jetzt schon angesichts Personalmangels nur schwer können. „Schnelles Wachstum bringt uns an die Grenzen“, warnte Rank. Und forderte, Bauherren an den finanziellen Folgen anteilig zur Kasse zu bitten.

Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG) erinnerte, dass der Bebauungsplan hier kein neues Baurecht ausweise. Eine Art Infrastruktur-Umlage für Investoren sei nach Auskunft des Gemeindetags und einer Anwaltskanzlei nicht möglich. „Wir als kleine Gemeinde haben die Schwierigkeit, nachzuweisen, dass das genau dies und jenes auslöst.“ Schon gar nicht bei Flächen, auf denen bereits Baurecht bestehe.

Michael Spannring (Grüne) verwies auf die Verantwortung der Gemeinde, die gerade ein neues Gewerbegebiet ausweist. „Wir ziehen dadurch auch Leute her“, stellte Spannring fest. „Der Druck auf dem Wohnungsmarkt ist schon auch da“, ergänzte Thurnhuber. Keinen neuen Wohnraum zu schaffen, „das wäre anderen Kommunen gegenüber auch nicht ganz fair“.

In der von Rank beantragten namentlichen Abstimmung bekam der Bebauungsplanentwurf vier Gegenstimmen von Rank, Harald Stanke (FWG), Johann Gillhuber (Draxlhamer Liste) und Kathrin Knabl (Grüne).

Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.