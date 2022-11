Hier kommt das neue Feuerwehrhaus Warngau hin

Von: Katrin Hager

Teilen

Viel Platz für die Zukunft: Die Feuerwehr zieht von unterhalb des Hangs hinter dem Hackschnitzel-Heizkraftwerk (im Bild l.) auf die Wiese westlich der Kita am Kapellenfeld (r.). © Thomas Plettenberg

Die Suche hat Monate gedauert. Nun ist ein Standort für ein neues Feuerwehrhaus in Warngau gefunden.

Warngau – Lange mahnte die Freiwillige Feuerwehr Warngau, dass die Platzverhältnisse im Feuerwehrhaus hinterhalb des Rathauses und des Altwirtsanwesens zu beengt sind. Für das neue Löschfahrzeug, das heuer im Sommer geliefert wurde, wurde sogar ein provisorischer Garagenanbau nötig, um das LF 20 unter Dach zu bekommen, damit es stets einsatzbereit ist (wir berichteten). Doch damit sind nicht alle Probleme gelöst: Das Gebäude und die Ausfahrt in einer unübersichtlichen, engen Kurve entsprechen einfach nicht mehr den heutigen Anforderungen. Das bescheinigte der Gemeinde sogar die Kommunale Unfallversicherung in einem Gutachten. Im September 2021 entschied sich der Gemeinderat für einen Neubau an neuem Standort. Doch wo?

Seit Oktober 2021 war eine Arbeitsgemeinschaft (AG) mit Vertretern von Gemeinde und Feuerwehr mit der Standortsuche befasst. „Eine schwere Geburt“, stellte Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG) am Dienstagabend im Gemeinderat fest. Dort präsentierte er nun das Ergebnis: Das neue Feuerwehrhaus soll auf einer Wiese westlich der Kita am Kapellenfeld und südlich des Hackschnitzel-Heizkraftwerks der Gemeinde entstehen.

Grundstück gehört Gemeinde bereits

Sechs potenzielle Standorte hatte die AG auch mithilfe baujuristischer und naturschutzfachlicher Beratung ins Visier genommen. Das Areal am Kapellenfeld war das einzige, das sich bereits im Besitz der Gemeinde befindet. Rein von der Lage her war es nicht die allererste Wahl. Der Rathauschef lässt anklingen, dass Verhandlungen über ein Privatgrundstück näher an der B 318 scheiterten: „Da sind gewisse Wünsche da, die nicht erfüllbar sind“, sagt Thurnhuber.

Der jetzt gewählte Standort hat aber auch noch einen anderen Vorteil gegenüber den potenziellen Alternativen: Eine Erweiterung wäre möglich. „Wir wissen nicht, was in 20 Jahren ist“, sagt Thurnhuber. Ver- und Entsorgung sind ebenfalls bereits vorhanden. Von einer Notlösung kann also keine Rede sein: „Dieses Grundstück hatte schon immer seine Reize“, sagt Thurhuber.

Feldweg als Schnellverbindung zur B318

„Es ist wichtig, dass die Feuerwehr schnell zum Einsatz kommt, ohne durchs ganze Dorf fahren zu müssen“, betont der Rathauschef. Der neue Standort ist über die Zufahrt zum Hackschnitzel-Heizkraftwerk an die Kreisstraße MB 10 angebunden. „Womöglich müssen wir die Trompete an der Einmündung aufweiten“, meint Thurnhuber. Den schnellen Anschluss an die B 318 soll die Asphaltierung eines Feldwegs nördlich von Allerheiligen schaffen, der nur für die Feuerwehr im Einsatz, nicht für den allgemeinen Verkehr freigegeben wird.

Im Gemeinderat überzeugte der anvisierte Standort. „Dass wir da erweitern können, ist für die Zukunft das richtige, das kann funktionieren“, befand Josef Gschwendtner (FWG), selbst Vorsitzender der Wehr. Engelfried Beilhack (CSU) sah das ebenso als Vorteil wie den Umstand, dass die Gemeinde kein Geld mehr in den Kauf eines Grundstück zu stecken braucht.

Nähe zu Grundschule und Kita

Die unmittelbare Nähe zur jüngst erweiterten Kita mit Kindergarten und Hort sowie zur Grundschule wurde im Gemeinderat nicht als Manko gesehen. Im Gegenteil: „Wenn da mal was wäre, ist die Feuerwehr gleich da“, meinte Adolf Schwarzer (CSU). Die Übungen der ehrenamtlichen Einsatzkräfte, ergänzt Thurnhuber, finden ohnehin außerhalb der Öffnungszeiten der Kita statt. Wegen der Feuerwehr-Direttissima über den Feldweg zur B 318 werde die Gemeinde ja Kontakt mit dem Bund aufnehmen müssen, dessen Zustimmung dafür nötig sei, stellte Reinhard Bücher (Grüne) fest und appellierte: „Es wäre schön, dann eine Kostenteilung zu haben mit dem Baulastträger.“

Um dem Neubau den Weg zu ebnen, muss der Gemeinderat mit einer Änderung des Bebauungsplans „Warngau Kiga und Hort“ Baurecht schaffen. Den Aufstellungsbeschluss, der das Verfahren startet, will das Gremium in der nächsten Sitzung fassen. „ Ich bin froh, dass es auf absehbare Zeit losgehen kann“, sagte Vize-Bürgermeister Leonhard Obermüller (CSU), „damit die Feuerwehr sicher und effektiv für das Gemeinwohl arbeiten kann.“