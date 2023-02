Wall: Gemeinderat bringt Standort für Kindergarten-Neubau auf Kurs

Am westlichen Dorfrand von Wall auf der grünen Wiese weist die Gemeinde Warngau Baurecht für den Neubau des Kindergartens aus.

Neues Fundament für die Kinderbetreuung

Von Katrin Hager schließen

Die Kinderbetreuung in Wall soll auf ein ganz neues Fundament gestellt werden: Für einen Neubau des Kindergartens weist die Gemeinde auf einer Wiese am Ortsrand Baurecht aus.

Warngau – Bis vor wenigen Jahren war die Sache in Wall sehr überschaubar: Die kleinen Kinder besuchten den katholischen Kindergarten St. Margareth oder seine Waldkindergartengruppe, die etwas größeren die Grundschule. Doch die Zeiten haben sich auch in Wall gewandelt.

Weil im Schulhaus der Platz nicht mehr reichte, hat die Mittagsbetreuung der Grundschüler 2021 in einem Wohnhaus an der Miesbacher Straße ein Interimsquartier bezogen. Zunächst war angedacht, den bestehenden Kindergarten neben der Schule auszubauen, um dort Platz für die Mittagsbetreuung zu schaffen. Doch auch dort wird mehr Platz benötigt, hinzu kommt womöglich Bedarf für Krippenbetreuung.

Standort am westlichen Ortsausgang überzeugt

Doch die Situation dort ist zu beengt für einen großen Wurf. Die Gemeinde hat daher nach langem Hin und Her mit der Kirche als Grundstückseigentümerin ihre Taktik geändert: Sie plant einen ausgelagerten Neubau, der bestehende Kindergarten soll künftig komplett für die Nachmittagsbetreuung der Schulkinder dienen – auch angesichts des Rechtsanspruchs auf Grundschulkindbetreuung, der bundesweit ab dem Schuljahr 2026/27 eingeführt wird.

Auf der Suche nach einem Standort für den Neubau blickte die Gemeinde zunächst in Richtung Sportplatz, wo die Waldkindergartengruppe bisher schon mit ihrem Bauwagen ihr Basislager hat. Doch bei einem Infoabend und Gesprächen mit Eltern wurde deutlich, dass ein unmittelbarer am Dorf gelegener Standort den meisten lieber wäre, erklärt Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG) auf Nachfrage unserer Zeitung. „Die Ortsrandlage war vielen wichtig, um nicht zu weit wegzukommen vom Dorf.“ Die Suche endete bei einer Grünfläche westlich des Gasthofs Mehringer und des Trachtenheims. Dort will die Gemeinde das 3500 Quadratmeter große, bislang landwirtschaftlich genutzte Grundstück fürs Projekt Kindergartenneubau baureif machen.

Lage gilt als „ideal“

Der Gemeinderat zeigte sich am Dienstagabend zufrieden mit dem Standort. „Das ist ein guter Platz, der den Wünschen der Waller entgegenkommt“, befand Max Bauer (FWG). Vize-Bürgermeister Leonhard Obermüller (CSU) hielt die Lage – fußläufig ohne Straßenquerung von der Schule erreichbar – für „ideal“ und zeigte sich „froh, dass es endlich losgeht“: „Es ist längst überfällig, dass wir da starten können.“

Jeweils einstimmig gab das Gremium den Startschuss für die Aufstellung eines Bebauungsplans und die Änderung des Flächennutzungsplans, um dem Neubau baurechtlich den Weg zu ebnen. Die Nachbarn ermöglichen sogar einen sicheren Fußweg zum künftigen Kindergarten abseits der Kreisstraße, indem sie über den Hof hinter dem Gasthof Mehringer hindurch ein Gehrecht für den Fußmarsch zum Kindergarten einräumen.

Arbeitsgruppe nimmt Planung auf

Demnächst, kündigt Thurnhuber an, werde die Arbeitsgruppe Kinderbetreuung der Gemeinde einberufen. Sie soll sich daran machen, den Bedarf genau abzustecken: Wie viele Kindergartengruppen sollen es werden? Wie viele Krippenplätze? Wie sieht der Bedarf für die Kindertagespflege aus, die auch in Wall geplant ist? Das Konzept solle auch Spielraum für eine künftige Erweiterung bieten, sagt Thurnhuber. „Wenn wir den Bedarf haben, können wir das einem Planer in die Hand geben.“

Der Bürgermeister rechnet kaum damit, dass der Neubau vor 2025 in Betrieb gehen kann. Die Mittagsbetreuung muss bis dahin in ein neues Übergangsquartier umziehen, erklärt der Rathauschef. Denn das angemietete Stockerhaus stehe nur bis September 2023 zur Verfügung. Die Gemeinde hat Gespräche mit dem Trachtenverein aufgenommen, ob das Trachtenheim genutzt werden kann, bis der alte Kindergarten zur Verfügung steht.