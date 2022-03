Oberwarngau: Bauarbeiten für Kita-Erweiterung haben begonnen

Jetzt wird gewerkelt: An der Kita am Kapellenfeld in Oberwarngau werden ein neuer Gruppenraum und ein Bewegungsraum angebaut. Die Arbeiten dafür haben jetzt begonnen.

Kostensteigerung bei fünf Prozent

Von Katrin Hager schließen

Eines der größten Projekte der Gemeinde Warngau in diesem Jahr ist angelaufen: Die Bauarbeiten für die Erweiterung der Kita am Kapellenfeld in Oberwarngau sind gestartet.

Warngau – Der Erdaushub hat mit rund einer Woche Verspätung begonnen - bis zum Start des neuen Betreuungsjahrs im September sollen die neuen Räume aber bezugsfertig sein. Erst 2015 hat die Kita am Kapellenfeld in Oberwarngau im Neubau neben der Schulturnhalle als Zweigstelle des Kinderhauses St. Johann mit Kindergarten- und Hort eröffnet.

Baurechtlich war schon damals ein Puffer für Erweiterungen eingepreist. Dass er so bald gebraucht würde, überraschte die Gemeinde 2019 aber doch, als das Ergebnis einer Kinderbetreuungsstudie vorlag. Anfang 2020 gab der Gemeinderat dem Entwurf für den Ausbau grünes Licht: Das Gebäude der Kita wird in Richtung Norden um gut zwölf Meter mit einem zusätzlichen Gruppenraum und Funktionsräumen verlängert. Auf Höhe eines Verbindungbaus der Verlängerung zum Bestand soll in Richtung Westen zudem ein Bewegungsraum mit rund 7 mal 14 Metern Grundfläche für alle Kita-Kinder andocken. Höhenentwicklung und Architektursprache gleichen dem bestehenden Bau.

Warten hat sich finanziell nicht gelohnt

Alles schien gesetzt, als die Gemeinde Mitte 2021 den Baubeginn abblies: Nicht nur wegen der stark gestiegenen Preise für Baustoffe, sondern weil viele Handwerksfirmen gar keine termingerechten Lieferungen zugesagt bekommen hätten. Inzwischen ist klar: Das Warten zahlt sich monetär nicht aus, denn die Situation bei den Bau- und Baustoffpreisen ist nicht unbedingt günstiger als vor einem Dreivierteljahr. Damals war die Gemeinde bei den auf 1,242 Millionen geschätzten Gesamtkosten von einer Kostensteigerung in Höhe von etwa 35.000 Euro ausgegangen. Dennoch zieht es die Gemeinde nun durch. „Wir können nicht noch mal zurückziehen“, betont Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG) auf Nachfrage.

Im Gemeinderat gab er jetzt weitere Zuschläge für Gewerke bekannt: Mit dem Trockenbau wurde eine Firma aus Heufeld für knapp 53.500 Euro beauftragt, die Schätzung war von 49 500 Euro ausgegangen. Eine Holzkirchner Firma übernimmt den Gerüstbau für 15.500 Euro (Schätzung: 25.600). Für die Estricharbeiten bekam ein Unternehmen aus dem Chiemgau den Zuschlag für 23.800 Euro (21.500), für den Sonnenschutz eine Warngauer Firma für 12.100 Euro (22.000).

Mehrkosten von fünf Prozent

Inklusive der Überschreitungen bei den bisher schon vergebenen Baumeister-, Holzbau- und Spenglerarbeiten – sie kosten zusammen rund 482.500 statt der geschätzten 434.000 Euro – liegen die Kosten bislang etwa 55.000 Euro oder fünf Prozent über der Schätzung, führte Ernst Bauer vom Technischen Bauamt der Gemeinde aus. „Wir können zufrieden sein, wenn es so weitergeht“, seufzt der Rathauschef. Immerhin: „Die großen Brocken sind weg.“ ag

