Trinkwasser muss zwei Wochen lang gechlort werden

Die Chlorung des Osterwarngauer Wassernetzes ist angelaufen. „Seit Dienstagnachmittag (4. September) wird das Chlor beigemischt“, sagt Karl Betzinger, Vorsitzender der Wasserversorgung Osterwarngau eG.

Osterwarngau – Die Maßnahme war vom Landratsamt angeordnet worden, weil Ende August bei Routine-Beprobungen Fäkalkeime im Leitungsnetz nachgewiesen worden waren.

Nach wie vor gilt für die 250 betroffenen Haushalte in Osterwarngau, Draxlham, Thann und Lochham auch eine Abkoch-Anordnung. Erst wenn im Leitungsnetz eine bestimmte Konzentration an Chlor zirkuliert, wird das Landratsamt diese Anordnung aufheben. „Ich gehe davon aus, dass das am Freitag der Fall sein wird“, glaubt Betzinger.

Die Chlorung läuft in kleiner Dosierung, sollte aber reichen, um mögliche Fäkalkeime (E. coli oder coliforme Keime) unschädlich zu machen und auszuspülen. Betzinger rechnet damit, dass die Maßnahme zwei Wochen läuft. Drei saubere Proben hintereinander müssen vorliegen, ehe das Landratsamt die Chlorungs-Verfügung aufhebt.

Wie die Keime ins Netz gelangten, ist allen Beteiligten nach wie vor ein Rätsel. Schadhafte Hausleitungen in Draxlham, wie ursprünglich vermutet, erwiesen sich als falsche Spur. Vorsorglich ließ die Genossenschaft jetzt die Hochbehälter und die Quellbehälter reinigen und desinfizieren.

„Wir machen alles, was in unserer Macht steht“, versichert Betzinger. Bei ihm und anderen Vorstandsmitgliedern steht das Telefon nicht mehr still. „Die Leute wollen wissen, was da los ist“, sagt Betzinger, „kann man ja verstehen.“

Die dauernden Proben und Reinigungen gehen langsam ins Geld. Laut Betzinger summierten sich die Ausgaben bis dato auf rund 10 000 Euro. Eine einzige Probe koste 400 Euro.