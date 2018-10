Osterwarngauer Frauenkirche feiert Jubiläum: 400 Jahre Hochaltar

Etwas ganz besonderes ist der Hochaltar in der Osterwarngauer Frauenkirche. Am Sonntag wird das 400-jährige Jubiläum des Prachtstücks gefeiert.

Osterwarngau – Der Rosenheimer Bildhauer Georg Drischlberger und der Miesbacher Maler Michael Delle waren es, die 1618 den Hochaltar in der Osterwarngauer Frauenkirche im Stil der Renaissance errichteten. Dass der Altar auch heute noch in seiner Ursprungsform erhalten ist, ist eine Seltenheit. „Das ist so besonders, weil er eben aus der Renaissance stammt“, sagt Pfarrgemeinderatsvorsitzender Max Huber. Die meisten Kirchen seien in der Barockzeit entstanden, die Altäre dementsprechend gestaltet worden.

Nicht so in der Osterwarngauer Frauenkirche. 1880 bekam die Pfarrei ein Vermächtnis von 1000 Gulden zur Restaurierung des Altars. Die damalige Kirchenverwaltung beschloss daraufhin, den Altar abzureißen und durch ein neuromanisches Exemplar zu ersetzen. Mit der Planung wurde bereits ein Altarschreiner aus Landshut beauftragt.

Da jedoch die 1000 Gulden für den neuen Altar nicht ausreichten, stellte die Kirchenverwaltung bei der königlich bayerischen Regierung einen Zuschuss-Antrag. Die Verantwortlichen in München wurden hellhörig und schickten eine Delegation zur Begutachtung in die Frauenkirche. Die stoppte das Vorhaben sofort und ordnete an, den Altar abzubauen und zur Restaurierung nach München zu bringen.

Da der Altar in den Jahren zuvor einige bauliche Veränderungen erhalten hatte, mussten auch diese zurückgebaut und in den Originalzustand versetzt werden. Somit ist heute ein Hochaltar zu sehen, wie er vor 400 Jahren zur Ehren Gottes und den Menschen zur Freude errichtet und geweiht wurde.

Im Mittelpunkt des Hochaltars ist Maria mit dem Jesuskind zu sehen. Ihr zur Seite stehen die Heilige Katharina und die Heilige Barbara. Über Maria kämpft der Heilige Georg mit dem Drachen und ganz oben thront Gottvater mit der Weltkugel in der Hand.

Zum Jubiläum

findet an diesem Sonntag ein Festgottesdienst mit anschließender Kirchenführung statt. Beginn ist um 9 Uhr. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Max Huber zeigt den Teilnehmern die gesamte Kirche mit ihren Gemälden und erzählt Wissenswertes über die Künstler. Um 19.30 Uhr findet ein Konzert mit Musik aus dem 15. und 16. Jahrhundert statt. Das Vokalensemble Cinquanto, Reinhard Klamet (Oboe) und Jakob Weiland (Orgel) präsentieren Werke von Claudio Monteverdi über Heinrich Schütz bis hin zu Johann Pachelbel. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.