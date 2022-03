Pfarrkirche in Warngau wird zur Großbaustelle

Von: Katrin Hager

Es geht los: Rund zwei Jahre lang wird die Pfarrkirche St. Johann Baptist in Oberwarngau zur Großbaustelle. Derzeit wird das Kirchenschiff komplett eingerüstet und die Baustelle eingerichtet. © Stefan Schweihofer

Dixitoilette und Gerüstarbeiten sind Vorboten eines lang ersehnten Startschusses: Der Baubeginn für die Generalsanierung von St. Johann Baptist steht bevor. Die Oberwarngauer Pfarrkirche wird für voraussichtlich rund zwei Jahre zur Großbaustelle.

Warngau – Die Pfarrei Oberwarngau im Pfarrverband Holzkirchen-Warngau hat Übung im Warten. Im Januar 2010 hatte sie erstmals einen Antrag ans Ordinariat gestellt, nachdem im Dezember zuvor die Empore hatte gesperrt werden müssen, weil sie erst abgestützt werden musste. Die Nordwand des Kirchenschiffs hatte schon wieder Wasser gezogen, der Putz bröckelte großflächig ab. Kirchenpflegerin Anni Bichler und ihre Mitstreiter in der Pfarrei brauchten seither einen langen Atem. Immer wieder verzögerte sich die Genehmigung des Projekts am Ordinariat, es wurde umgeplant, weitere „Großbaustellen“ an der Kirche kamen hinzu. Bis voriges Jahr der Vergabeausschuss Grünes Licht gab.

Da fällt es auch nicht mehr ins Gewicht, dass der Aufbau des Gerüsts, der für Montag voriger Woche anvisiert war, doch erst diese Woche begann. Und damit die Baustelleneinrichtung für die Generalsanierung. Das ganze Kirchenschiff wird eingerüstet, nur der Turm ist noch nicht dran – er ist auch Lebensraum für Dohlen, Falken und Fledermäuse. „Das ist ein Wahnsinnsaufwand“, erklärt Kirchenpflegerin Bichler auf Anfrage.

Das Dach muss erneuert werden

Wann genau es ans Eingemachte – also an die eigentlichen Sanierungsarbeiten – geht, vermag Bichler noch nicht genau zu sagen. Vermutlich Ende März, Anfang April. Sie ist über die Jahre vorsichtig geworden, was Zeitpläne betrifft. Hauptsache, es geht nun vorwärts. „Das Dach muss erneuert sein, bis es im Herbst wieder kalt wird, deswegen gibt es ein bisschen Druck“, erklärt Bichler. „Es wird komplett abgedeckt.“ Die 500 Jahre alten Dachbalken werden renoviert, der Dachstuhl neu aufgesetzt und neu gedeckt, teils mit den alten Platten.

Im Sommer muss die Kirchengemeinde vorübergehend umziehen

Bis in den Sommer hinein kann die Kirchengemeinde in St. Johann noch ihre Gottesdienste feiern. Voraussichtlich in den Großen Ferien muss sie aber umziehen in die Kirche Allerheiligen. Ab etwa August, September wird der Innenraum von St. Johann ausgeräumt: alle Kirchenbänke im Parterre kommen raus, die wertvollen Kunstwerke auch. Sie werden eingelagert und gereinigt, große Renovierungen stehen dabei nicht an. Der Kreuzweg kommt nach Allerheiligen, wo er eigentlich auch hingehört; das Original aus St. Johann soll nach der Sanierung zurückkehren.

Die Altäre sowie die Emporen werden abgedeckt, damit die 500 Jahre alten Kirchengemäuer aus Tuffstein saniert werden können. Im Fokus steht vor allem die Nordwand, die immer wieder Wasser zieht. „Bei der letzten Sanierung um 1990 hieß es: Da kommt jetzt nichts mehr“, erinnert sich Bichler. „Fünf Jahre später ist wieder der Putz runtergefallen.“ Die Schwachstelle, über die Wasser in die Tuffsteinmauer eindringt, wird am Übergang von Kirchenschiff und Turm vermutet.

Auch eine neue Heizung bekommt die Pfarrkirche: Die elektrisch betriebene Bankheizung, die viel Strom frisst, wird ersetzt durch eine Wandheizung, die die Kirche das ganze Jahr über gleichmäßig temperiert – auch optimal für die kunsthistorischen Schätze. Die Wärme liefert künftig die Hackschnitzelanlage der Gemeinde Warngau. „Billiger wird es für uns nicht, aber wir haben dann eine gesündere und nachhaltigere Wärme“, sagt Bichler.

„Es geht um die Substanzerhaltung“

Die Sanierung ist kein Chichi. „Da geht es nicht ums Drüberpinseln, sondern um die Substanzerhaltung“, erklärt Bichler. 15 Prozent der Baukosten muss die Pfarrgemeinde aus Eigenmitteln aufbringen – eine halbe Million Euro. Bislang hat die Pfarrei etwa 100 000 Euro für das Projekt beisammen, darunter eine Beteiligung der weltlichen Gemeinde und Zuschüsse des Denkmalamts. Wenn es die Coronalage wieder zulässt, sollen Sammlungen und Aktionen helfen, die Generalsanierung zu stemmen. Immerhin haben Bauboom und Baustoffmangel die Arbeiten bislang nicht immens verteuert: „Die Kosten sind nicht explodiert, die Aufträge sind alle im Rahmen der Kostenschätzung“, erklärt Bichler.

