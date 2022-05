Polizei schnappt mutmaßlichen

Sex-Täter von Warngau

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Der Tatverdächtige verbrachte eine Nacht in Polizeigewahrsam. (Symbolfoto) © Uli Deck

Beim Warngauer Burschenfest hatte er eine 18-Jährige begrapscht - jetzt erkannte die junge Frau den mutmaßlichen Täter auf einem Burschenfest im Landkreis Ebersberg wieder.

Warngau - Wie berichtet, war die junge Frau am späten Sonntagabend, 22. Mai, beim Burschenfest in Warngau von einem Unbekannten angegangen worden. Sie konnte sich losreißen und weglaufen. Bei einem Besuch des Jubiläumsfests des Burschenvereins in Baiern am Himmelfahrtstag erkannte sie den mutmaßlichen Täter wieder - und alarmierte die Polizei.

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Ebersberg nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Sie überstellten ihn der Kripo Miesbach, wo er die darauffolgende Nacht in Polizeigewahrsam verbringen musste. Seit Freitag befindet er sich allerdings wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen zum Tathergang sind noch nicht abgeschlossen. Zuständig für die Ermittlungen ist die Kripo Miesbach.

