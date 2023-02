Polizei zieht Autofahrer aus dem Verkehr

Von: Joshua Eibl

Die Polizei Holzkirchen zog einen jungen Autofahrer aus dem Verkehr. (Symbolbild) © Carsten Rehder

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Donnerstagabend fiel der Polizei bei einem 21-jährigen ein deutlicher Alkoholgeruch auf. Jetzt muss sich der Warngauer wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Warngau - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stoppte eine Polizeistreife am Donnerstag, 2. Februar, gegen 20.20 Uhr einen 21-jährigen Pkw-Fahrer in Warngau. Dabei stellten die Polizeibeamten einen deutlichen Alkoholgeruch im Fahrzeug fest, woraufhin ein Atemalkoholtest beim Fahrer durchgeführt wurde. Der Alkoholtest ergab einen Wert jenseits der 0,5 Promillegrenze. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Den 21-jährigen Warngauer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte im Verkehrsregister in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. je

