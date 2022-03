Provisorium soll Raumnot der Warngauer Feuerwehr lindern

Akuter Erweiterungsbedarf: Im Sommer kommt das neue Löschfahrzeug der Warngauer Feuerwehr an. Weil es in der alten Garage keinen Platz hat, wird diese mit einem Provisorium ausgebaut, bis das neue Feuerwehrhaus steht. © Thomas Plettenberg

Der Platz im Warngauer Feuerwehrhaus reicht nicht für das neue Löschfahrzeug. Die Floriansjünger planen deshalb einen Anbau.

Warngau – Die Freiwillige Feuerwehr Warngau braucht mehr Platz – und das dringend: Denn bis das bereits bestellte neue Löschfahrzeug kommt, wird noch längst kein neues Feuerwehrhaus stehen. Für die Übergangszeit soll nun ein temporärer Garagenanbau ans alte Gerätehaus angestückelt werden. Der Gemeinderat hat dem Bauantrag der Gemeinde dafür nun seinerseits grünes Licht gegeben.

Beengte Verhältnisse, keine Umkleiden und eine unübersichtliche Ausfahrt

Seit Jahren leidet die Warngauer Wehr um Kommandant Hans Eder unter Raumnot. Im alten Gerätehaus hinterhalb des Rathauses und des Altwirtsanwesens geht es sehr beengt zu. In der Garage mit zwei Toren parken drei Einsatzfahrzeuge. Rücken die ehrenamtlichen Feuerwehrler aus, müssen sie sich in der Gefahrenzone neben den Fahrzeugen umziehen, denn Umkleiden gibt es nicht. Und beim Ausrücken in den Einsatz müssen die Lkw der Wehr auch noch aus einer schmalen Ausfahrt direkt in eine unübersichtliche Kurve hineinmanövriert werden.

Umstände, die die Kommunale Unfallversicherung Bayern (KUVB) nicht länger hinnehmen will, hat sie der Gemeinde beschieden. Es war das letzte Quäntchen, das der Gemeinderat im September 2021 brauchte, um sich zu einem Neubau an einem anderen Standort durchzuringen (wir berichteten).

Bis ein neues Gerätehaus kommt, dürften noch Jahre vergehen

Die Standortsuche ist angelaufen. Eine Arbeitsgruppe ist damit befasst. Zweimal habe sie bislang getagt, berichtet Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG) auf Anfrage. Gespräche mit Grundstückseigentümern potenziell denkbarer Standorte und mit dem Staatlichen Bauamt bezüglich der Erfordernisse laufen an. Bis die Warngauer Wehr in ein neues Gerätehaus einziehen kann, dürften also noch Jahre vergehen.

Neues Löschgruppenfahrzeug kommt im Sommer

Ganz so lange hat die Feuerwehr allerdings nicht mehr Zeit. Denn schon heuer im Sommer bekommt sie einen Neuzugang: Das alte Löschgruppenfahrzeug (LF) 16/12, inzwischen 33 Jahre alt, wird durch ein neues Fahrzeug ersetzt. Das neue LF 20 wurde im Sommer 2021 für insgesamt 510 000 Euro bestellt, abzüglich etwa 100 000 Euro staatlicher Förderung. Heuer im Juni oder Juli, berichtet Thurnhuber, kommt es in Warngau an. Das Problem: Wie die meisten neueren Fahrzeuge ist auch dieses länger als sein mehr als 30 Jahre alter Vorgänger. Keine Chance, es in der bestehenden Garage unterzubringen.

Anbau erschein „praktikabelste Lösung“

Ein temporärer Garagenbau soll das Problem lösen. Zunächst, berichtete der Rathauschef im Gemeinderat, habe die Arbeitsgruppe Feuerwehrhaus an eine Art „Zelt“ mit festen Seitenwänden gedacht, das separat entstehen sollte. Doch damit ist es nicht getan. Denn die Ausrüstung des Fahrzeugs braucht konstante Plusgrade auch im Winter, damit die Leistung der Akkus etwa von Leuchten oder Funkgeräten nicht nachlässt. Auch ein Übergangsbau muss also beheizbar sein. Als „praktikabelste Lösung“ habe die Arbeitsgruppe mit Vertretern von Verwaltung, Gemeinderat und Feuerwehr deshalb einen Anbau ans bestehende, ohnehin beheizte Feuerwehrhaus ausgemacht, sagte Thurnhuber, „damit das Fahrzeug Platz hat und das funktional ist“.

Wie Carola Schmidt vom Bauamt der Gemeinde dem Gemeinderat erklärte, soll in der Verlängerung vor dem westlichen Garagentor eine provisorische Unterstellhalle mit einer Grundfläche von 4,80 auf 5,10 Metern und einer Wandhöhe von 3,80 Metern entstehen, in Holzständerbauweise mit Flachdach und Holzverschalung. Die kosten dürften bei etwa 20 000 Euro liegen, schätzte Schmidt.

Provisorium ermöglicht Planung des Neubaus in aller Ruhe

Josef Gschwendtner (FWG), auch Vorsitzender der Wehr, appellierte an seine Gemeinderatskollegen zuzustimmen. „Es ist wichtig, dass wir eine Heizung haben“, betonte er, „wir hätten sonst ein Problem mit den Akkus“. Auf Nachfrage von Egelfried Beilhack (CSU) erklärte Thurnhuber, dass das Provisorium auf jeden Fall genügen sollte, um den Neubau des Feuerwehrhauses in Ruhe planen zu können. Was mit dem Anbau passiert, wenn die Feuerwehr umgezogen ist, sei ebenso noch zu überlegen wie die Zukunft des alten Gerätehauses.

Der Gemeinderat erteilte dem Bauantrag einstimmig das gemeindliche Einvernehmen.