Warngau schiebt an: Raddirektweg neben B 318 kommt in die Gänge

Von: Andreas Höger

Südwärts entlang der Bahn: Statt des kiesigen Feldwegs könnte schon bald ein asphaltierter Radweg hier vom Bahnübergang bei Thann in Richtung Warngau führen. Die Vorzugstrasse der geplanten Raddirektverbindung Otterfing-Gmund wechselt in Oberwarngau an die Seite der B 318. Bürgermeister sieht auch Bahn in der Pflicht © Thomas Plettenberg

22,5 Kilometer, keine größeren Anstiege, mit einem E-Bike in 90 Minuten gut machbar: Eine „Raddirektverbindung“ von Otterfing an den Tegernsee soll mehr Pendler und Ausflügler in den Sattel locken. Jjetzt kommt das Projekt ins Rollen. Besonders die Gemeinde Warngau tritt in die Pedale.

Warngau/Holzkirchen – Die Schlüsseletappe verläuft über Warngauer Flur. Sie beginnt gleich südlich von Holzkirchen, bahnbegleitend bis Oberwarngau; von dort schwenkt die Vorzugstrasse der geplanten Raddirektverbindung auf der Bahnhofstraße ostwärts und begleitet dann die zweite große Verkehrsader weiter bis zum Tegernsee, die B 318. Erst fahren Züge neben den Radlern, dann Autos. Auf diesen acht Kilometern – von insgesamt 22,5 zwischen Otterfing und Gmund – schiebt Warngaus Bürgermeister Klaus Thurnhuber jetzt kräftig an.

„Da muss was vorwärts gehen“, hat sich Thurnhuber vorgenommen. Für ihn ist klar, dass Radfahren in Alltag und Freizeit nur dann eine spürbare Alternative zum Auto sein kann, wenn es sichere, leichtgängige und schnelle Radverbindungen gibt. So wie auf der Teufelsgraben-Passage zwischen Holzkirchen und Otterfing, dem ersten fertigen Puzzlestück der 22,5 Kilometer. Diese Passage wurde quasi in Vorleistung von Otterfing und Holzkirchen realisiert – und wird seit der Eröffnung 2022 gut angenommen.

Ein Ansporn, auch den Rest zügig anzupacken, findet Thurnhuber. Landratsamt und Gemeinden sieht er in der Pflicht und hat einen wichtigen Verbündeten entdeckt: Die Straßenbauer im Staatlichen Bauamt Rosenheim. Die Arbeitsteilung sieht wie wie folgt aus: Das Straßenbauamt baut und bezahlt die Radweg-Passagen neben der B 318 (mit Bundes- und Landesgeldern), die Gemeinden kümmern sich um Vorplanungen und um Grundstücksbeschaffung.

Sehr konkret hat das Straßenbauamt bereits den B 318-Abschnitt zwischen Reitham (Tankstelle Schwarzer) und Kreuzstraße (B 472) ins Auge gefasst. Für diese 4,5 Kilometer gibt es laut Ursula Lampe, Sprecherin des Staatlichen Bauamts, einen ersten Entwurf.

Für die Fortführung von Reitham bis Oberwarngau hat die Gemeinde Warngau die Initiative übernommen. „Die Gemeinde lässt eine Vorplanung erstellen, damit wir wissen, welche Grundstücksstreifen wir brauchen“, sagt Thurnhuber. Ende Juni will das Planungsbüro liefern.

Bei den rund 20 Grundstücksbesitzern, die entlang der B 318 auf Warngauer Flur etwas Grund für den Radweg verkaufen müssten, hat der Rathauschef schon vorgefühlt. „Die Reaktionen sind gemischt“, sagt Thurnhuber, „von wohlwollend über skeptisch bis ablehnend.“ Er will weiter Überzeugungsarbeit leisten. Stehen die Grundstücke zur Verfügung, könnte es schnell gehen. Für den Bau des B 318-Radwegs seien genügend Bundesmittel vorhanden, erklärt Straßenbauamts-Sprecherin Lampe. Vorstellbar sei, den Radweg auch weiter in Richtung Gmund entlang der B 318 zu führen.

In Oberwarngau wechselt die Trasse auf den Bahnhofweg, quert die Gleise und knickt auf der Hartpenninger Straße nach Norden. Radschutzstreifen werden hier die Trasse markieren. Gleisbegleitend in Richtung Holzkirchen soll ein Feldweg ausgebaut werden. Thurnhuber sieht hier die Bahn gefordert, aktiv beim Bau zu helfen: „Die Bahn gehört dem Bund. Da wünsche ich mir Unterstützung, den Schienenweg nachhaltig mit einem Radweg zu ergänzen.“

Auf Holzkirchner Flur haben die Grundstücksverhandlungen noch nicht begonnen, wie Standortförderin Eva Schmitz erklärt. Die Vorzugstrasse durchquert Holzkirchen selbst über die Tegernseer Straße, Frühlingsstraße, Kindergartenbrücke, Lechlweg, Erlkamer Straße und am Ladehof. „Radler schnell durch einen Ort zu bringen, ist schwierig“, sagt Schmitz, „es geht zickzack, man muss abbiegen, es sind Autos zu beachten.“ Eine gute Beschilderung sei hier entscheidend, um die Radtrasse möglichst leichtgängig zu halten.

