Radler (53) von Hund gebissen - Halterin gibt Personalien nicht an

Von: Andreas Höger

Die Holzkirchner Polizei ermittelt nach einer Hundeattacke bei Oberwarngau (Symbolbild). © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Der Biss war so tief, dass er ärztlich versorgt werden musste: Ein Radfahrer aus Holzkirchen wurde am Mittwochnachmittag (9. August) bei Oberwarngau von einem Hund attackiert.

Oberwarngau - Ein frei laufender Hund attackierte am Mittwochnachmittag (9. August) einen Fahrradfahrer, der auf einem Feldweg neben der B 318 von Oberwarngau in Richtung Lochham unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, biss der Hund auch zu und verletzte den 53-jährigen Radler aus Holzkirchen.

Der Vorfall spielte sich gegen 16.20 Uhr auf einem Kiesweg ab, der westlich der B 318 nach Norden führt. Etwa auf Höhe der Kiesgrube auf der anderen Seite der B 318 (am Ende der Ahornallee) wurde der Radfahrer von dem Hund ins Bein gebissen. Der Holzirchner erlitt dabei laut Polizei „nicht unerhebliche Verletzungen“, die ärztlich versorgt werden mussten.

Die Hundehalterin war zwar vor Ort, verließ aber die Örtlichkeit, ohne ihre Personalien preiszugeben. Der verletzte Radfahrer schätzt sie auf 60 bis 70 Jahre; sie ist etwa 1,70 Meter groß und trug eine rote, halblange Jacke. Bei dem Hund handelt es sich um einen schwarzen, kniehohen Hund unbekannter Rasse, der nicht angeleint war.

Zeugen des Vorfalls, die Angaben zum Hund oder zur Halterin machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 80 24 / 90 740 bei der Polizeiinspektion Holzkirchen zu melden.

