Plakatwände sind Gemeinde zu teuer: Dafür wird Verordnung verschärft 

Kommando zurück: Die Gemeinde Warngau wird nun doch keine Plakatwände anschaffen, um darauf Wahlkämpfe bildlich einzuhegen. Dem Gemeinderat sind die Kosten von 2000 Euro je Tafel zu hoch. Stattdessen soll die Plakatier-Verordnung nachgeschärft werden. Wer wild plakatiert, muss mit härteren Sanktionen rechnen.

Warngau – Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG) war voll in Fahrt. Am Dienstag präsentierte er dem Gemeinderat bereits mögliche Standorte für Plakattafeln und präzisierte die Kosten – so wie es ihm im November eine 12:4-Mehrheit des Gremiums aufgetragen hatte. Recherchen bei Zimmerern ergaben, dass pro Tafel rund 2000 Euro fällig werden; dazu kommen je Auf- und Abbau 250 bis 300 Euro. Fürs Einlagern würde die Gemeinde eigene Schuppen nutzen.

Gerade hatte Thurnhuber sechs mögliche Standorte vorgestellt, da bremste ihn Winfried Dresel (Grüne): „Wir wissen ja noch gar nicht, ob wie diese Plakatwände überhaupt wollen.“ Er jedenfalls sehe nicht ein, warum die öffentliche Hand einige 1000 Euro ausgeben solle, „nur weil sich einige Parteien nicht an Regeln halten“.

Adolf Schwarzer (CSU) pflichtete bei: „Diese enormen Kosten schrecken mich schon. Warum sollte die Gemeinde für Parteien zahlen?“ Und man müsse auch an die Anlieger denken, die regelmäßig solche „Riesenwände“ vor sich hätten.

Eine Größe von vier mal zwei Metern werde gar nicht reichen, betonte Engelfried Beilhack (CSU), da man mittlerweile von zwölf konkurrierenden Parteien ausgehen müsse. „Und dann wird’s noch teurer.“

Beilhack plädierte dafür, die vor fünf Jahren beschlossene Plakatier-Verordnung grundsätzlich beizubehalten. „Eine Demokratie muss das aushalten, wenn vor Wahlen mal ein paar Wochen plakatiert wird.“ Er regte an, in einer überarbeiteten Plakatier-Verordnung die Zahl der Plakate zu begrenzen, die eine Partei auf öffentlichen Flächen platzieren darf. „Die Gemeinde könnte Marken ausgeben“, schlug Beilhack vor, „Plakate ohne Marken werden entfernt.“

Das jedoch würde mehr Arbeit für die Verwaltung bedeuten, gab Peter Huber (CSU) zu bedenken. „Die müssen dauernd nachschauen, ob das alles eingehalten wird.“

Auf Nachfrage von Michael Spannring (Grüne) bestätigte Rathaus-Mitarbeiter Anton Kaunzner, dass die Verwaltung die Anschaffung von Plakattafeln begrüße. „Das würde uns entlasten. Die Plakatier-Verordnung ist nur schwer zu kontrollieren.“ Thurnhuber erinnerte daran, dass bei der jüngsten Landtagswahl nicht alle Parteien vorbildlich plakatierten. Das sei ja auch Anlass gewesen, erneut über die Tafeln nachzudenken.

Max Bauer (FWG) schlug vor, während der Wahlkämpfe einen Kontrolleur zu engagieren, der Ausreißer einsammelt und Verstöße meldet. „Das sollte weniger kosten als die 1800 Euro, die bei jeder Wahl für Auf- und Abbau der Tafeln fällig wären.“

Auch die Größe der Plakate gelte es zu regulieren, ergänzte Sepp Gschwendtner (FWG). Reinhard Bücher (Grüne) wünschte sich, dass eine überarbeitete Plakatier-Verordnung sehr genau auflistet, welche Gebühren und Strafen anfallen.

Einstimmig beschloss das Gremium, eine Entscheidung zu den Plakattafeln zurückzustellen. „Warten wir mal ab, wie es heuer bei der Europa-Wahl läuft“, schlug Leonhard Obermüller (CSU) vor.

Parallel dazu wurde die Verwaltung beauftragt, die Plakatier-Verordnung entsprechend der Vorschläge nachzuschärfen; unter anderem soll noch genauer dokumentiert sein, auf welchen öffentlichen Flächen Wahlplakate aufgestellt werden dürfen.