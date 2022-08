Warngau: Gotteshaus kommt ans Nahwärmenetz

Von: Katrin Hager

Teilen

Es geht vorwärts auf der Baustelle: Zweiter Kirchenvorstand Josef Bichler und Kirchenpflegerin Anni Bichler vor der eingerüsteten Pfarrkirche St. Johann. Die Kirchengemeinde ist vorübergehend ausgezogen. © Christian Scholle

Seit bald einem halben Jahr ist St. Johann Baptist eine Baustelle: Die Pfarrkirche in Oberwarngau wird generalsaniert. Die Kirchengemeinde ist nun ausgezogen. Wenn sie dereinst zurückkehrt, wird ihr Gotteshaus nicht nur in der Substanz instandgesetzt sein, sondern auch unabhängig von Gas und Öl.

Warngau – Die Kirchengemeinde ist ausgezogen, seit Mitte August finden alle Gottesdienste in Allerheiligen statt. Die Pfarrkirche St. Johann Baptist in Oberwarngau ist damit vollständig zur Baustelle geworden. Im März startete die Generalsanierung, für die rund zwei Jahre Bauzeit und 3,1 Millionen Euro Kosten veranschlagt sind. In wenigen Wochen wird der Kirchenraum großteils ausgeräumt: „In der letzten September-Woche wird das Gestühl ausgebaut“, berichtet Kirchenpflegerin Anni Bichler auf Anfrage unserer Zeitung.

Die Kirchenbänke werden gereinigt und aufgefrischt, groß saniert werden müssen sie nicht. Die Altäre und die Ausstattung von St. Johann samt des historischen Orgelprospekts und der bespielten elektronischen Orgel werden fachgerecht eingepackt, damit sie bei den anstehenden groben Arbeiten nicht zu sehr einstauben.

Gotteshaus bekommt Wärme aus Hackschnitzeln

Das Mauerwerk muss aufgeschlagen werden. Es wird saniert, zudem werden Leitungen in den Wänden verlegt. Nicht nur elektrische, denn die Warngauer Pfarrkirche bekommt eine neue Heizung: Sie wird an das Nahwärmenetz der Gemeinde angeschlossen. Die Wärme kommt künftig aus dem Hackschnitzel-Heizkraftwerk am Kapellenfeld, das mehrere Liegenschaften im Ortszentrum versorgt. „Damit sind wir unabhängig von Gas und Öl“, sagt Bichler, bei der daheim in Reitham schon seit Jahrzehnten mit Hackschnitzeln geheizt wird. In der Sakristei werden Wärmetauscher und Elektrokasten eingebaut. Die alte elektrische Untersitzheizung im Kirchenraum kommt ganz raus, die Wärmeleitungen werden stattdessen in den Wänden verlegt. Was noch einen Vorteil hat: Die Mauern sollten auch dadurch künftig trocken bleiben.

Davon sind sie bislang weit entfernt. Insbesondere die Nordseite hat derart Wasser gezogen, dass der Putz lose herunterbröckelt. Was nicht von selbst abgefallen ist, wird bald abgeschlagen, um die alten Kirchenmauern instandzusetzen. Diese Arbeiten werden allerdings wohl erst im Frühjahr 2023 beginnen. Derzeit spielt nämlich noch das Dach die Hauptrolle auf der Großbaustelle: Es wird komplett erneuert. Die Zimmerer werkeln weiterhin am Dachstuhl. „Die werden noch Monate beschäftigt sein“, schätzt Bichler, „bis in den Winter.“ Auch die Entwässerung muss ordentlich angelegt werden. „Bisher fließt das in die Pampa“, sagt Bichler. Dazu entstehen an der Ostseite zum Dorfbach hin Sickergruben; der Niederschlag wird dort natürlich nicht direkt in den Bach geleitet, sondern künftig ordnungsgemäß versickert.

Kirchengemeinde weicht nach Allerheiligen aus

Bis die Generalsanierung von St. Johann soweit abgeschlossen ist, dass dort wieder Gottesdienste stattfinden können, hat die Kirchengemeinde das Glück, in die Wallfahrtskirche Allerheiligen ausweichen zu können. Die ist zwar unbeheizt, „aber das waren die Kirchen früher ja auch“, sagt Bichler und nimmt es sportlich. Wenn es im Winter zu knackig kalt wird, könne die Kirchengemeinde in den Pfarrsaal umziehen, bei größeren Anlässen gegebenenfalls vielleicht in eine Nachbarpfarrei.

Wenn sie zurückkehren, wird „ihr“ Gotteshaus sein Antlitz trotz der substanziellen Arbeiten nicht groß verändert haben, auch wenn alles in neuem Glanz erstrahlen soll. Ebenso wie die Kirchenbänke sollen Ausstattung und Altäre nicht restauriert, aber fachmännisch gereinigt und ausgebessert werden. Im Chorraum vorne am Altar werden die Chorbänke durch ein flexibleres Stuhlsystem ersetzt.

Im Kreuzweg sollen allerdings wieder die originalen Stationstafeln einziehen, die für St. Johann gemacht wurden, aber derzeit im Depot schlummern, denn zuletzt hing dort die – eigentlich zu große – Ausführung aus Allerheiligen, die mal versetzt worden war. Auch eine moderne elektronische Liedanzeige wird nicht einziehen. Völlig überflüssig, findet Bichler, wenn die Gottesdienstbesucher dann immer erst mit Anfang des Liedes im Gotteslob zu blättern anfangen, statt sich die Lieder vor Beginn gleich einzumerken. Spart auch wieder etwas Strom, sagt sie mit einem Augenzwinkern.