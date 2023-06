Riskantes Überholmanöver: Mercedesfahrer rammt Fahrschul-Golf

Ein Unfall ereignete sich am Dienstagabend bei Lochham (Symbolbild).

Unfall am Dienstag auf der B 318

Ein gefährliches Überholmanöver auf der B 318 bei Lochham konnte ein Mercedesfahrer aus Otterfing am Dienstag gerade noch abbrechen, einen Unfall gab es trotzdem: Der Mercedes rammte beim Wiedereinscheren ein Fahrschul-Auto.

Warngau - Auf dem Weg in Richtung Tegernsee hatte es ein Mercedesfahrer aus Otterfing (Jahrgang 1968) am Dienstag (6. Juni) sehr eilig. Unterwegs auf der B 318 setzte er gegen 16.45 Uhr auf Höhe von Lochham (Gemeinde Warngau) zum Überholen eines Fahrschul-Autos an, kam aber nicht vorbei und rammte stattdessen den Fahrschul-Golf. Wie die Polizei Holzkirchen auf Anfrage berichtet, zogen sich zwei der Beteiligten leichte Verletzungen zu.

Das riskante Überholmanöver hätte sogar noch schlimmer enden können. Laut Polizei erkannte der Mercedesfahrer gerade noch, dass er es vor dem Gegenverkehr nicht wieder auf die rechte Fahrspur schafft. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, brach er ab und scherte wieder auf seine Fahrspur ein. Dort kam es dann doch zu einem Unfall: Laut Polizei rammte der Mercedes beim Wiedereinscheren einen Fahrschul-Golf, der von einem 17-jährigen Fahrschüler aus Miesbach gesteuert wurde.

Beim Zusammenstoß erlitten der Unfallverursacher im Mercedes sowie der Fahrlehrer aus Weyarn (Jahrgang 1970) leichte Verletzungen. Der Sachschaden am Mercedes, der an der Front beschädigt wurde, beläuft sich auf rund 15 000 Euro, den Heckschaden am Fahrschul-Golf schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

Die B 318 war während der Unfallaufnahme zehn Minuten voll gesperrt, weitere 20 Minuten war die Bundesstraße nur einspurig befahrbar. Die Feuerwehr Warngau rückte mit zehn Aktiven aus, um die Unfallstelle abzusichern und ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden.

Laut Polizei wurde gegen den Otterfinger ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

