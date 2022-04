Hilfe für 13 Geflüchtete: Russen dolmetschen für Ukrainer

Die Hilfsbereitschaft für Geflüchtete aus der Ukraine ist auch in Warngau groß (Symbolbild). © Julian Stratenschulte/dpa/dpa-tmn

Um den in Warngau untergekommenen Ukrainern unter die Arme zu greifen, helfen Alteingesessene und sogar Asylbewerber zusammen. Jetzt fand ein erstes Treffen statt.

Warngau – Seit rund drei Wochen leben 13 Flüchtlinge aus der Ukraine in Warngau. Kürzlich kamen sie im Pfarrheim zum ersten Mal zusammen. „Wir wollten ihnen Gelegenheit geben, sich gegenseitig kennenzulernen und sich zu vernetzen, damit sie sich ein Stück weit selber helfen können“, sagt Andrea Anderssohn vom Asyl-Helferkreis Warngau. „Außerdem wollten wir erfahren, wer wo ist und was gebraucht wird.“

Anderssohn hatte mit Vertretern der Nachbarschaftshilfe und des Fördervereins der Warngauer Kinder und Jugend zu dem Treffen geladen. Sie ist beeindruckt vom Engagement und der Hilfsbereitschaft der Warngauer. Unter anderem seien die Flüchtlinge – darunter vorwiegend Frauen, Kinder zwischen sieben und 17 Jahren, Senioren und eine Familie – ausschließlich privat untergekommen. „Wir zollen den Gastgebern großen Respekt“ sagt sie. „Es ist eine Herausforderung für beide Seiten.“

Die Warngauer Gastgeber gewähren den Flüchtlingen nicht nur ein Zuhause auf Zeit – sie haben sich auch unbürokratisch um die Eingliederung der Kinder im Grundschulalter gekümmert. „Eine der Gastgeberinnen ist Lehrerin an der Grundschule Warngau“, erzählt Anderssohn. Ihr sei es vor allem zu verdanken, dass inzwischen alle ukrainischen Kinder im Grundschulalter die Grundschule Warngau besuchen.

Russische Familie ist schon vor Jahren geflohen

Sie sind dort nicht die Einzigen, die russisch sprechen: In der seit 2015 bestehenden Warngauer Flüchtlingsunterkunft lebt eine russische Familie, die schon vor Jahren aus ihrer Heimat geflohen ist. Sie hat zwei Kinder, die ebenfalls in Warngau zur Schule gehen – und übersetzen helfen. Auch beim Treffen im Pfarrheim waren russischsprachige Asylbewerber dabei, um zu dolmetschen. Anderssohn hatte sie darum gebeten. „Sie haben ohne zu zögern gesagt: wir helfen. Das war für sie selbstverständlich“, sagt Anderssohn.

Die ehrenamtlichen Helfer kümmerten sich bei dem Treffen zunächst vor allem um notwendigen Papierkram. Sie unterstützten die Flüchtlinge bei den Anträgen auf Aufenthalt, auf Leistungsbezug und auf Arbeitsmarktzugang – Voraussetzungen für den Beginn eines neuen Lebens in Deutschland.

Unklar ist Anderssohn zufolge, wie es nun mit den Flüchtlingen aus der Ukraine weitergeht, also etwa, wann sie wo eine eigene Wohnung finden. „Wir wissen alle, dass die Wohnungsnot bei uns in der Region sehr groß ist“, sagt Anderssohn. Die Flüchtlingsunterkunft in Container-Bauweise sei zwar für 54 Menschen ausgelegt und derzeit von 39 Personen besetzt. Allerdings sind das laut Anderssohn schon jetzt zu viel, wenn man bedenkt, dass die Menschen dort nicht nur kurzzeitig, sondern dauerhaft leben. Es sei beengt und gebe kaum Privatsphäre. So muss sich eine Familie einen Raum teilen, zwei Personen teilen sich jeweils ein Zimmer. Gekocht wird in einer Gemeinschaftsküche. Als Provisorium ist das tauglich, nicht aber für längere Zeit.

Wer die Flüchtlinge unterstützen will, sollte zweckgebunden an die Gemeinde spenden. „Dann können wir schnell handeln“, sagt Anderssohn. Schließlich brauchten die Flüchtlinge keine Kleidung – sie können sich im BRK-Laden ausstatten. Dringender wären Geld für Fahrkarten für BRB oder MVV, um zum Sprachkurs nach München zu fahren. Die Gemeinde hat jeden Flüchtling bereits mit 100 Euro unterstützt, der Verein „Holzkirchen hilft“ mit 150 Euro.

Eine Art von Sachspende aber ist doch hilfreich: „Perfekt wären Fahrräder, damit die Leute beweglich sind“, sagt Anderssohn.

