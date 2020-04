Saisonauftakt im Straßenbau: Sperrungen in Warngau und Valley

In Warngau wird die Ortsstraße zwischen Allerheiligen und der Reitham Dorfmitte saniert und dabei gleich neue Leitungen verlegt. Die Straße ist bis voraussichtlich 29. Mai komplett gesperrt. Die Arbeiten hatte die Gemeinde eigentlich voriges Jahr schon fest eingeplant - doch da kam was dazwischen. Die Zufahrt für Anlieger wird über Umleitungen gewährleistet.

+ Auf der Holzkirchner Straße in Unterlaindern wird die alte Deckschicht abgefräst. © Thomas Plettenberg

Auch in Unterlaindern und in Unterdarching kommt es wegen Bauarbeiten zu Straßensperrungen: Hier lässt der Landkreis die MB 15 (Holzkirchner Straße) abschnittsweise ertüchtigen. Seit Anfang der Woche wird die alte Fahrbahn in Unterlaindern abgefräst. In Unterdarching ist laut Landratsamt ein 500 Meter langer Abschnitt vom westlichen Ortseingang aus Richtung Unterlaindern kommend betroffen. Nach den Osterfeiertagen soll in der kommenden Woche bereits die neue Deckschicht aufgetragen werden. Die Arbeiten und die Sperrung dauern dort voraussichtlich bis Freitag, 17. April.