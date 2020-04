Schule Warngau: Der Pausenhof wird angepackt

Der Pausenhof der Grundschule Warngau soll endlich schöner werden. Noch vor Kurzem hätte der Gemeinderat darüber kaum diskutiert. Doch die Sorge über die wirtschaftlichen Folgen von Corona sorgte für Gesprächsbedarf.

Warngau – Dass der Pausenhof der Grundschule in Oberwarngau, der für die rund 120 Kinder ohnehin knapp bemessen ist, bislang einen etwas trostlosen Eindruck macht, ist unstrittig. Schon vor drei Jahren kam der Elternbeirat der Schule auf die Gemeinde zu mit dem Ansinnen, den Schulhof umzugestalten, berichtete Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG). Es geht nicht allein darum, den Kindern eine Freude zu bereiten: Das Pflaster hat sich abgesetzt, bei feuchtem Wetter entstehen viele Pfützen, rund um die Bäume wird es schlammig. Den Dreck tragen die Kinder dann regelmäßig durchs ganze Schulhaus. „Man hat da dran 30 Jahre lang so gut wie nichts gemacht“, stellte Thurnhuber fest.

In den vergangenen Jahren sei die Schulfamilie noch vertröstet worden, erklärte Kämmerer Anton Kaunzner,denn zunächst stand Elementareres an: Erst kümmerte sich die Gemeinde um den Brandschutz in der Schule und baute eine Außentreppe als zusätzlichen Fluchtweg an. Und dann packte sie die überfällige Digitalisierung an. Das ist seit Anfang dieses Jahres beauftragt. Für insgesamt rund 72 000 Euro werden die Klassenzimmer mit Ultrakurzdistanz-Beamer mit Lautsprechersystem, Dokumentenkamera, Whiteboard-Folien für einen Teil der Tafel und Laptops ausgestattet. Zwar steht der Einbau noch aus, sagt Schulleiterin Christine Haberl auf Anfrage. Doch im Grunde ist dieses Thema nun abgehakt. Zeit für den Pausenhof.

Der Elternbeirat habe einen Entwurf erstellen lassen, erklärte Kaunzner: mit großen Steinblöcken als Hangbefestigung, auf denen die Kinder auch sitzen können, mit Holzpodesten um zwei Bäume, einem Klettergerüst, einem „Außenklassenzimmer“ und Platz für ein Schulbeet, in dem die Kinder etwas anpflanzen können. Mit dem neuen Pflaster samt erforderlicher Erdarbeiten kämen wohl etwa 163 000 Euro an Kosten zusammen, würde alles in dieser Form umgesetzt. Reserviert hat die Gemeinde für den Pausenhof im jüngst verabschiedeten Haushalt heuer und 2021 jeweils 60 000 Euro. Der Förderverein für die Warngauer Kinder und Jugend sowie der Elternbeirat würden sich mit 20 000 Euro, vielleicht sogar mehr, aus Spenden beteiligen, so Kaunzner. Staatliche Zuschüsse gebe es für das Vorhaben aber nicht.

Dem noch amtierenden Gemeinderat wurde angesichts der Corona-Krise aber mulmig. „Wir werden Probleme mit den Steuereinnahmen bekommen“, mahnte Engelfried Beilhack (CSU). Für 20 Minuten Pause hielt er die Planung für etwas üppig. Gleich vorweg kleine Bauabschnitte festzulegen, wie es Manuela Gschwendtner und Marlene Hupfauer (beide FWG) vorschlugen, sei schwierig, warnte Kaunzner. Den dicksten Brocken mit Erdarbeiten und Pflastern könne man ohnehin nicht aufsplitten.

Die Taktik von Michael Spannring (Grüne), auf Konjunkturprogramme nach Corona zu spekulieren, fand keinen Zuspruch, zumal Reinhard Bücher (Grüne) und Leonhard Obermüller (CSU) dies in Anbetracht der Corona-Staatshilfen für derlei Projekte nicht für aussichtsreich hielten. „Das jetzt zu verzögern. bringt keinem was“, meinte Obermüller. Und Kaunzner machte klar: „Wenn heute kein Beschluss fällt, passiert da heuer gar nichts mehr.“ Denn dafür müssten die Sommerferien herhalten. Denn irgendwann wird die Corona-Schließung ja auch wieder vorbei sein.

Auch Thurnhuber appellierte, das Konzept auf den Weg zu bringen. Die ungewissen finanziellen Aussichten sollen durchaus berücksichtigt werden: Die Umsetzung macht die Gemeinde explizit abhängig von ihrer Finanzlage. Der Gemeinderat stimmte mit 13:3 Stimmen für dieses Vorgehen.

Schulleiterin Haberl, die derzeit mit Schulschließung, Heimunterricht und anderen organisatorischen Herausforderungen ringt, ist mit dem Ergebnis zufrieden: „Das ist schon wichtig für uns.“

ag